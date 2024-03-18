Невероятная клюква: этот голливудский боевик взбесил американцев больше, чем русских

Пятая часть «Крепкого орешка» стала последней для Джона МакКлейна, который явно еще не собирался на пенсию. Предыдущий фильм франшизы хоть и нарвался на шквал критики, собрал при этом неплохую кассу. «Хороший день, чтобы умереть» тоже обладал неплохим потенциалом до того, как над ним поработали горе-сценаристы, а режиссер настоял на углублении «российской линии» всего фильма.

Джон Мур поставил на то, что российский зритель обожает Джона МакКлейна, а американцы всегда любили заокеанскую экзотику. Продолжение приключений бравого полицейского могли бы иметь успех, если бы постановщик не наделал ошибок буквально на каждом шагу.

Слабые спецэффекты и странный саундтрек, огромные сюжетные дыры и абсурдность всего происходящего – все это обеспечило картине сокрушительный провал. Мур додумался до того, что роли россиян пригласил словаков, немцев и даже венгров. В конечном итоге последняя часть «Крепкого орешка» побила своеобразный рекорд – фильм разнесли в пух и прах и критики, и зрители, причем как в России, так и в США. Режиссер умудрился по-своему объединить две страны неприятием к своему детищу. Любопытно, что американцы даже больше критиковали новый на тот момент боевик, чем россияне, давно привыкшие к развесистой клюкве из Голливуда. Поездка из Москвы в Чернобыль за пару часов никого не оставила равнодушным.