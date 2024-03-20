«Везде слышу отказ»: дочь Нины Руслановой не может найти денег на памятник маме

Дело в том, что наследница легенды советского кино вот уже третий год не может найти средств на достойный памятник. Нина Русланова умерла в ноябре 2021 года после тяжелой болезни. Олеся до последнего не сдавалась и пыталась вылечить мать. Она даже продала свое жилье в столице. Все средства ушли на безнадежное лечение. Когда Русланова умерла у ее дочери не осталось денег даже на похороны.

Финансовый вопрос помогли решить поклонники великой актрисы, собравшие внушительную сумму на участок на Троекуровском кладбище и саму церемонию. После похорон Олеся осталась наедине со своими проблемами и теперь не может добиться помощи даже с памятником. В студии Андрея Малахова дочка Руслановой признала, что ей везде отказывают, порой с крайне неприятными комментариями. К примеру, в одном из высоких госкабинетов Олесе прямо сказали, что маму ее все давно забыли, ведь так много воды с тех пор утекло.

Рудакова повторила, что поначалу с завидной регулярностью посещала могилу матери. В последнее время, однако, ей просто стыдно появляться на кладбище, ведь она до сих пор так и не установила памятник.

«Время не лечит. Оно словно вода точит камень – острые углы становятся округлыми. Я бы хотела, чтобы она просто была жива. И надо двигаться дальше. Спасибо, у меня есть ребенок и папа, я должна думать о живых. Если бы их не было, я бы уже лежала рядом», – горестно отметила Олеся.

Ведущий призвал всех поклонников советского кино творчества Нины Руслановой в частности, поучаствовать в сборе средств на памятник для почившей звезды.