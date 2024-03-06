Раздражает всех: Татьяна Кравченко жёстко ответила на оскорбления Садальского

В 2023 году разгорелся нешуточный скандал между Татьяной Кравченко и Стасом Садальским, который обвинил её в алкоголизме, из-за того, что она не приехала на спектакль. Артистка даже хотела судиться с коллегой, но почему-то так и не сделала этого. Теперь она об этом жалеет и считает ошибкой, что вообще согласилась выходить с ним на одну сцену.

Татьяна рассказала, что ее подкупила сама пьеса и пожаловалась, что для «стариков» сейчас мало пишут. Вот она и согласилась. Садальский же нёс отсебятину, не придерживался текста, что на репетициях безумно раздражало всю труппу.

«Садальский всегда таким был, но я терпела, сколько могла, потому что деньги же всегда нужны», – пожаловалась 70-летняя исполнительница одной из главных ролей в сериале «Сваты»

От изначального варианта пьесы вообще ничего не осталось. В итоге этот спектакль так и не был сыгран. Кравченко добавила, что подавляющее большинство зрителей, мягко говоря, недолюбливают Садальского, так как он слишком часто несёт полную чушь со сцены. Актриса отметила, то во многие города его вообще не пускают после череды скандалов из-за непотребного поведения.