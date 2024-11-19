Психолог не поможет – Малышева объяснила, что делать при депрессии

Елена Малышева

Известный теле-врач Елена Малышева объяснила, чем опасна депрессия и кто действительно может помочь при развитии заболевания. При этом, доктор отметила, что с подобным диагнозом к психологам обращаться бесполезно, так как эти специалисты не имеют понятия о клиническом течении болезни.

Что такое депрессия

Многие люди уверены, что диагноз депрессия появился только в современном мире и связан со слишком высокой скоростью жизни, а также развивается в связи с огромным потоком информации. Однако, это заболевание описывал еще Гиппократ. Состояние человека похожее на то, что сейчас называется депрессией, античный врач называл – меланхолия.

При депрессии человек теряет интерес к жизни, становится заторможенным и унылым. У пациентов нарушается сон, аппетит, появляется апатия и постоянное чувство усталости. Кроме этого, у человека может понизиться самооценка вплоть до возникновения суицидальных мыслей. Специалисты относят депрессию к психиатрическим расстройствам, которые требует лечения у профессионального специалиста – психиатра.

Что посоветовала Елена Малышева тем, кто страдает от депрессии

Именно поэтому, в передаче «Жить здорово!» ее ведущая и врач-терапевт Елена Малышева призывает отказаться от сеансов у психолога и посетить другого специалиста – психиатра, который сможет разобраться в причинах заболевания и назначить необходимые препараты, чаще всего это антидепрессанты.

При этом, Малышева уточнила, что это серьезные медикаменты и принимать их можно только по назначению врача. Также, доктор призвала не бояться принимать таблетки и строго следовать рекомендациям профессионального психиатра.

Кроме этого, соведущий Елены Малышевой, врач-кардиолог Герман Гандельман отметил, что психиатрическое расстройство, которое носит название депрессия, представляет опасность не только для психики человека, но и может поспособствовать развитию заболеваний сердца и сосудов, а также привести к слабоумию. Со своей стороны доктор Гандельман посоветовал проходить лечение от депрессии под руководством психиатра. Кроме этого, лечить заболевание поможет и другой специалист, врач-психотерапевт.

Фото: скрин с передачи «Жить здорово!»