Коралловые рифы могут исчезнуть. Такова жизнь, сообщают учёные

Источник фото: Australia/Instagram.com

Осталось совсем немного до того момента, когда природный мир безвозвратно изменится, приближаясь к первому из ряда климатических порогов.

Как сухо и буднично звучат эти публицистические строки! Но это не отменяет нашу тоску и наши желания, чтобы мир был как раньше – красивый и комфортный. Привычный.

Но по сведеньям Guardian в докладе международной группы исследователей авторы сообщают о приближающейся массовой гибели тепловодных коралловых рифов. Учёные предупреждают, что с их потерей может запустится цепная реакция с тяжёлыми экологическими и социально-экономическими последствиями. Они указывают на необходимость как можно скорее приступить к решению задач, направленных на смягчение изменений климата.

В докладе также упоминается рост риска исчезновения реки Амазонки, нарушения в деятельности крупных океанических течений и ускоренное таяние ледников.