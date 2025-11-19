«Во избежание возможных проблем»: российских геймеров призвали удалить игру S.T.A.L.K.E.R.

Источник фото: globallookpress.com фото КП

Политика добралась до компьютерных игр

Сегодня политика проникла практически во все сферы жизнедеятельности простого человека, и компьютерные игры в этом плане не являются исключением.

В Госдуме призвали всех россиян, у кого на персональных компьютерах имеется игры S.T.A.L.K.E.R. и “Казаки”, а также другие продукты украинских разработчиков, удалить их. С таким заявлением выступил первый зампредседателя ИТ-комитета Госдумы Антон Горелкин, сообщает ТАСС .

Этот призыв последовал после того, как компания украинская компания GSC Game World* решением российской Прокуратуры признана нежелательной на территории страны

По мнению депутата это необходимо сделать «во избежание возможных проблем», и это будет разумным решением в нынешней ситуации. Также он призвал всех российских геймеров быть более внимательными при выборе программ для установки на личные устройства.

"Думаю, что в самое ближайшее время маркетплейсы снимут с продажи не только все видеоигры производства GSC Game World, но и любую сопутствующую атрибутику, с ней связанную. Стоит ли переживать тем, кто эту продукцию приобретал? Думаю, что во избежание возможных проблем разумным решением будет от нее избавиться", - написал Горелкин в своем канале в Max.

Играть россиянам в игру S.T.A.L.K.E.R. не запрещается, но стоит ли это делать, каждый принимает решение самостоятельно…

*организация признана нежелательной в России