Может ли теплая зима спровоцировать голод в России? Эксперт оценил вероятность такого сценария

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Теплая зима неожиданно принесла россиянам много проблем

Нынешняя зима уже вошла в историю как одна из самых теплых. Во многих регионах России толщина снежного покрова была минимальной. И вроде бы надо радоваться, но уже этим летом россияне могут столкнуться с проблемами другого характера.

Все чаще звучат прогнозы, что из-за аномально теплой зимы могут возникнуть проблемы с будущим урожаем. Уже сейчас известно, что во многих регионах погиб урожай озимых. Отсутствие снега лишило землю так необходимой влаги, что ставить под угрозу будущие посевы. Так что, россиянам стоит готовиться к голодным временам, или проблема слегка преувеличена?

Свое мнение по этому поводу в интервью “Финансы Mail” высказал научный сотрудник центра агропродовольственной политики Института прикладных экономических исследований (ИПЭИ) Президентской академии Денис Терновский.

По его мнению все опасения напрасны, и ситуация с посевами даже улучшилась. Проблемы как раз были летом и осенью 2024 года, на фоне отсутствия дождей, из-за чего возникли трудности с севом озимых. Отсутствие морозов наоборот выправляет ситуацию, и теплая погода не наносит вреда посевам.

«Отсутствие снега ведёт к раннему прогреву почвы и ускорению сева яровых культур, – подчеркнул Терновский. – Что касается рисков, то они могут возникнуть из-за нехватки влаги, в случае, если весной будет недостаточно осадков, чтобы компенсировать малый объем талого снега».

Опасаться роста цен на зерновые в России тоже не стоит. Во-первых, в стране достаточно зерна, чтобы удовлетворить внутренний спрос, во-вторых, цены никогда не зависели от размера урожая.

Нынешнее состояние российского АПК в принципе исключает дефицит продовольствия в стране. Главный риск нынешней ситуации, что это опять может отрицательно сказаться на ценах на продовольствие. В частности уже сейчас есть опасность распространения вредителей, таких как саранча. Из-за погодных колебаний может пострадать урожай ягод.

Важно понимать, что теплая зима была не на всей территории России, а значит и возможные риски также распределяются неравномерно. Многое будет зависеть от погоды весной, а точнее от количества осадков в виде дождя.

Учитывая тот факт, что в 2024 году Россия отправляла на экспорт более 70 млн. тонн зерна, то говорить о продовольственной безопасности просто глупо. Даже в нынешних условиях уцелело более 80% посевов зерновых. Поводов для паники нет.