На 10% сократится число гражданских госслужащих на Вологодчине



В Вологодской области продолжается административная реформа исполнительных органов власти. Как отмечает пресс-служба губернатора области, главная цель реформы – обеспечение динамичного, системного и комплексного решения задач социально-экономического развития региона.

«С 11 ноября 2024 года и до 1 апреля 2025 года на Вологодчине запущена в работу административная реформа исполнительных органов власти. В министерства уже реорганизованы 12 ведомств, еще четыре органа получили статус главных управлений», – рассказал Георгий Филимонов.

Областное Правительство переименовано в Администрацию губернатора Вологодской области. В связи с этим изменены наименования 12 структурных ведомств.