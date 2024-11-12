На 10% сократится число гражданских госслужащих на Вологодчине

[ Общество ]

Правительство
В Вологодской области продолжается административная реформа исполнительных органов власти. Как отмечает пресс-служба губернатора области, главная цель реформы – обеспечение динамичного, системного и комплексного решения задач социально-экономического развития региона.

«С 11 ноября 2024 года и до 1 апреля 2025 года на Вологодчине запущена в работу административная реформа исполнительных органов власти. В министерства уже реорганизованы 12 ведомств, еще четыре органа получили статус главных управлений», – рассказал Георгий Филимонов.

Областное Правительство переименовано в Администрацию губернатора Вологодской области. В связи с этим изменены наименования 12 структурных ведомств.

«Это только первый этап административной реформы. На втором этапе, который начнется с 2025 года, на 10% сократится общее количество исполнительных органов и также на 10% уменьшится штат государственных гражданских служащих, получающих зарплату за счет областного бюджета», – отметил Георгий Филимонов.

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