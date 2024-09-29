Правительство Вологодской области будет сиять цветами флага России

В областной столице начали поэтапно запускать подсветку фасадов зданий. Об этом в своем телеграмм-канале сообщил исполняющий обязанности мэры Вологды Андрей Накрошаев.

«Смонтировали и подключили в тестовом режиме часть подсветки на здании Правительства области. Подсветили верхний ярус и входную группу. По проекту на фасаде здания на Герцена, 2 развернется флаг России. Полностью монтаж медиафасадной системы должен завершиться до конца ноября», – рассказал Андрей Накрошаев.

Всего в рамках проекта подсветят 18 фасадов, 16 из них на проспекте Победы. Также специалисты монтируют подсветку на здании городской Думы по адресу: ул. Козленская, д. 6. Уже в октябре большинство фасадов в вечернее время станут ярче.

Проект подсветки фасадов реализуется в рамках «Стратегии 2.0» губернатора области Георгия Филимонова.