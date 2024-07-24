Георгий Филимонов распорядился закрыть бар - наливайку в центре Вологды

[ Общество ]

Врио губернатора Вологодской области Георгий Филимонов распорядился закрыть бар – наливайку, который работает в центре Вологды. Об этом Филимонов заявил на оперативном совещании в правительстве региона.

«Бар «100 рентген» на Кремлевской площади должен быть закрыт», - заявил врио губернатора.

Один из вариантов закрытия – расторжение с баром аренды. Этот вопрос сейчас обсуждается.

Также Георгий Филимонов выступил за ужесточение режима продажи алкогольной продукции.

«На каждом углу у нас красивые вывески «Красное и белое», а спортзалов что-то не видно. Нужно бороться за здоровый образ жизни населения и ужесточить условия продажи алкоголя. Русский человек, вологжанин - это трезвый человек», - уверен врио губернатора.

Георгий Филимонов поручил правительству проработать возможные варианты ужесточения продажи алкоголя в торговых точках. Среди возможных вариантов – изменение времени торговли алкоголем, к примеру, ограничить продажу алкогольной продукции в будний день. Также предложено увеличить в региональном законодательстве расстояние от точек по продаже алкогольной продукции до социальных объектов.  

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