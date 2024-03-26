На 8 месяцев запретят движение по одной из улиц Вологды

С 27 марта по 5 декабря этого года в областном центре будет запрещено движение по участку улицы Панкратова от улицы Щетинина до дома №10к2 в первом микрорайоне ГПЗ-23. Соответствующее постановление приняла администрация города Вологды.

Ограничения связаны с проведением капитального ремонта путепровода на улице Панкратова над железнодорожными путями.

Департамент городского хозяйства проинформирует вологжан о возможных объездных маршрутах закрытой дороги, а также обеспечит новую схему движения общественного транспорта.