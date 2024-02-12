В Череповце приватизируют пять муниципальных предприятий

В 2024 году пять муниципальных предприятий приватизируют в Череповце. Об этом сообщил мэр города Вадим Германов на своей странице в соцсети ВКонтакте. В список вошли «Автоколонна № 1456», «Ритуальная служба», «Теплоэнергия», «Адонис» и аквапарк «Радужный».

Федеральное законодательство обязывает ликвидировать или реорганизовать все унитарные предприятия, работающие в условиях конкуренции. На эти цели выделен срок до 1 января 2025 года.

«МУПы будут реорганизованы со 100-процентным участием города в уставном капитале и сохранением текущих видов деятельности. Если кто-то вдруг уже представил, как он купит себе кусочек «Ритуальной службы», то разочаруем. Продажи акций и долей в уставном капитале преобразованных предприятий не планируется», - сообщил Вадим Германов.

Мэр Череповца также заверил, что смена формы собственности не повлияет на условия труда сотрудников МУПов.