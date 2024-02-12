В Череповце приватизируют пять муниципальных предприятий

[ Общество ]

В 2024 году пять муниципальных предприятий приватизируют в Череповце. Об этом сообщил мэр города Вадим Германов на своей странице в соцсети ВКонтакте. В список вошли «Автоколонна № 1456», «Ритуальная служба», «Теплоэнергия», «Адонис» и аквапарк «Радужный».

Федеральное законодательство обязывает ликвидировать или реорганизовать все унитарные предприятия, работающие в условиях конкуренции. На эти цели выделен срок до 1 января 2025 года. 

«МУПы будут реорганизованы со 100-процентным участием города в уставном капитале и сохранением текущих видов деятельности. Если кто-то вдруг уже представил, как он купит себе кусочек «Ритуальной службы», то разочаруем. Продажи акций и долей в уставном капитале преобразованных предприятий не планируется», - сообщил Вадим Германов.

Мэр Череповца также заверил, что смена формы собственности не повлияет на условия труда сотрудников МУПов.

Теги:
МУП приватизация Вадим Германов
 

Последние новости

Пара из Вологды поборется за главный приз на шоу «Четыре свадьбы»
В Череповце медработник ударила девочку, боявшуюся уколов
В Череповце приватизируют пять муниципальных предприятий
Двоих вологжан обвиняют в поджоге жилого дома в Вологодском округе
В Кириллове впервые покажут огромную царскую церковную люстру
Глава Устюженского округа начал лично развозить продукты пенсионерам
Юные хоккеисты вологодского «Олимпа» взяли бронзу турнира «Золотая шайба»
На Вологодчине продолжают давать взятки за справки о вакцинации от коронавируса
Парк череповецкого «Спецавтотранса» пополнился тяжелой техникой
Вологжанам предлагают выбрать объекты для благоустройства на 2025 год