В Вологде снесут несколько киосков, павильонов и металлических гаражей

Администрация областной столицы опубликовала распоряжение «Об освобождении земельных участков от самовольно установленных объектов движимого имущества».

Согласно документу, на территории города планируется снести:

- киоск вблизи дома № 20 на улице Герцена;

- киоск у дома № 68 на улице Герцена;

- павильон рядом с домом № 117 на улице Карла Маркса;

- 11 конструкций неподалёку от дома № 13 на улице Студенческая села Молочное;

- павильон вблизи дома № 101б на улице Ленинградская;

- шесть металлических гаражей и одно сооружение у дома № 20 на улице Залинейная;

- пять металлических гаражей рядом с домом № 23 на улице Элеваторная;

- четыре металлических сооружения на улице Панкратова (дом не указан);

- пять конструкций у дома № 1 на улице Мальцева;

- металлический гараж неподалёку от дома № 24а на улице Залинейная;

- ограждение рядом с домом № 71 на улице Ленинградская.

- три конструкции вблизи дома № 7б на улице Мира села Молочное;

- ограждение и две конструкции неподалёку от дома № 21 на улице Ярославская;

- конструкцию между домами № 35а по улице Ветошкина и № 46б по улице Герцена.