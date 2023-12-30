В Вологде снесут несколько киосков, павильонов и металлических гаражей

Администрация областной столицы опубликовала распоряжение «Об освобождении земельных участков от самовольно установленных объектов движимого имущества».
Согласно документу, на территории города планируется снести:
- киоск вблизи дома № 20 на улице Герцена;
- киоск у дома № 68 на улице Герцена;
- павильон рядом с домом № 117 на улице Карла Маркса;
- 11 конструкций неподалёку от дома № 13 на улице Студенческая села Молочное;
- павильон вблизи дома № 101б на улице Ленинградская;
- шесть металлических гаражей и одно сооружение у дома № 20 на улице Залинейная;
- пять металлических гаражей рядом с домом № 23 на улице Элеваторная;
- четыре металлических сооружения на улице Панкратова (дом не указан);
- пять конструкций у дома № 1 на улице Мальцева;
- металлический гараж неподалёку от дома № 24а на улице Залинейная;
- ограждение рядом с домом № 71 на улице Ленинградская.
- три конструкции вблизи дома № 7б на улице Мира села Молочное;
- ограждение и две конструкции неподалёку от дома № 21 на улице Ярославская;
- конструкцию между домами № 35а по улице Ветошкина и № 46б по улице Герцена.