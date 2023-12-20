Более 70 млн рублей направят на реставрацию Церкви Ильи Пророка в Белозерске

[ Общество ]

На Вологодчине выделят 70,2 миллиона рублей на реставрацию деревянной Церкви Ильи Пророка в Белозерске, сообщает пресс-служба врио губернатора Георгия Филимонова. Такое решение было принято в ходе вчерашнего рабочего выезда в Белозерский округ.

«В 2024 году мы выделим 70,2 миллиона бюджетных средств на полный комплекс реставрационных работ для Церкви Ильи Пророка в Белозерске. Дальше мы передаем этот объект Русской Православной Церкви. Он будет использоваться и как музей, и как действующая церковь по православным праздникам», - отметил Георгий Филимонов.

Церковь Ильи Пророка входит в перечень объектов культурного наследия федерального значения. Это единственная деревянная церковь, сохранившаяся в Белозерске. Храм был построен в конце XVII века, в нем сохранилась уникальная настенная живопись.

В этом году реставраторы уже успели провести противоаварийные работы и законсервировать древнюю живопись свода.

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Фото: Уильям Брумфилд, 1998 год
 

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