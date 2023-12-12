На здравоохранение Вологодской области в 2024 году потратят на 369,3 млн рублей меньше, чем в этом

В Вологодской области на здравоохранение в 2024 году потратят на 369,3 млн рублей меньше, чем в этом.

В 2024 году на здравоохранение в Вологодской области планируют потратить 11761.2 млн. рублей, что ниже уровня 2023 года на 369,3 млн. рублей, или на 3%. Об этом говорится в заключении Контрольно-счетной палаты на проект закона области «Об областном бюджете на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов»

«Основным фактором, повлиявшим на снижение общего объема расходов областного бюджета в 2024 году по сравнению с 2023 годом, является уменьшение объема безвозмездных поступлений в областной бюджет», - поясняется в документе

Сокращение расходов в 2024 году относительно 2023 года связано с отсутствием распределения в проекте федерального бюджета на 2024 год межбюджетных трансфертов бюджету Вологодской области. В 2023 году их было предусмотрено на сумму 1025,1 млн. рублей, в том числе:

- на укрепление материально-технической базы государственных медицинских учреждений области (строительство, реконструкция, благоустройство объектов, проведение капитальных ремонтов, приобретение медицинского оборудования и автотранспорта) - 821,5 млн. рублей;

- на закупку авиационных работ для оказания медицинской помощи гражданам - 90,2 млн. рублей;

- на обеспечение профилактики развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска, находящихся на диспансерном наблюдении - 82,7 млн. рублей;

- на проведение массового обследования новорожденных на врожденные и (или) наследственные заболевания (расширенный неонатальный скрининг) - 18,3 млн. рублей;

- на мероприятия, направленные на предупреждение и борьбу с социально значимыми инфекционными заболеваниями - 10,4 млн. рублей;

- на обеспечение функций государственных органов - 2,0 млн. рублей.



