В Череповце запустили конкурс «Гордимся!» для семей участников СВО

[ Культура ]

Творческий конкурс «Гордимся!» для семей участников СВО начал принимать заявки на участие, сообщает cherinfo. Конкурс проводится в рамках проекта «Городской центр поддержки семей мобилизованных череповчан», открытого на средства Фонда президентских грантов.

Семьям предлагается подготовить рисунки, видеоролики, эссе в четырех номинациях.

«Первая номинация „Наш герой“: можно рассказать про мужа, сына, который находится в зоне СВО или уже вернулся. Еще можно прислать рисунки, видеоролики или эссе про спортивные, интеллектуальные достижения, семейные традиции. Четвертая номинация — „Любимый Череповец“». До 30 октября объявим победителей. 12 семей получат путевки: в выходные поедут на два дня на базу отдыха», — рассказала директор некоммерческой организации «Энергия города» Елена Смирнова.

 Заявки принимаются до 25 октября на почту [email protected]

Теги: творческий конкурс участник СВО грант
 

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