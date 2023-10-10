В Череповце запустили конкурс «Гордимся!» для семей участников СВО

Творческий конкурс «Гордимся!» для семей участников СВО начал принимать заявки на участие, сообщает cherinfo. Конкурс проводится в рамках проекта «Городской центр поддержки семей мобилизованных череповчан», открытого на средства Фонда президентских грантов.

Семьям предлагается подготовить рисунки, видеоролики, эссе в четырех номинациях.

«Первая номинация „Наш герой“: можно рассказать про мужа, сына, который находится в зоне СВО или уже вернулся. Еще можно прислать рисунки, видеоролики или эссе про спортивные, интеллектуальные достижения, семейные традиции. Четвертая номинация — „Любимый Череповец“». До 30 октября объявим победителей. 12 семей получат путевки: в выходные поедут на два дня на базу отдыха», — рассказала директор некоммерческой организации «Энергия города» Елена Смирнова.