«Балтийский лизинг» в СЗФО увеличил объём нового бизнеса более чем на 100%

На Северо-Западе восстанавливается деловая активность

О росте деловой активности свидетельствует рост лизинга: так, компания «Балтийский лизинг» увеличила объём нового бизнеса в СЗФО за первое полугодие 2023 года более чем на 100% в сравнении с аналогичным показателем 2022 года.

Объём нового бизнеса компании в СЗФО (без учёта Санкт-Петербурга) с января по июнь 2023 года составил 3,9 млрд рублей - это почти 70% от результата компании в регионе за весь 2022 год. По словам директора филиала ООО «Балтийский лизинг» в Вологде Дарьи Сильнягиной, рост обусловлен увеличением числа лизинговых сделок в разных сегментах.

- Мы видим значительный интерес наших клиентов к разным направлениям. Безусловно, это и обновление производственных мощностей за счёт приобретения нового оборудования, и расширение парков спецтехники и автотранспорта. С прошлого года продолжается рост числа сделок с промышленным оборудованием – в рамках импортозамещения бизнес запускает новые проекты, и лизинговое финансирование является одним из самых удобных и выгодных инструментов для обновления имущества. Например, наша компания на этом фоне значительно расширила возможности экспресс-лизинга, чтобы клиенты могли получить необходимое оборудование на упрощённых условиях в оперативные сроки, - рассказала Дарья Сильнягина.

Дарья Сильнягина также обратила внимание на один из позитивных трендов 2023 года – восстановление сегмента автолизинга:

- Китайские бренды смогли наполнить рынок актуальными предложениями во всех ценовых сегментах. За счёт акций от производителей и поставщиков у пользователей появилась возможность приобретать новые машины на выгодных условиях. Например, в «Балтийском лизинге» есть спецусловия практически для всех популярных брендов: и EXEED, и Chery, и Geely, и Omoda, при этом в некоторых случаях выгода доходит до 22%. Не отстают и отечественные производители, - например, сейчас действует государственная субсидия на электромобили «Москвич.

Руководитель вологодского филиала «Балтийского лизинга» также отметила, что поддержку рынку оказывает и развивающийся параллельный импорт, который позволяет поставлять автомобили производителей, покинувших РФ. «Балтийский лизинг» также осваивает работу в этом сегменте, финансируя сделки с любыми брендами.

Компания также выделяет и поддерживает тренд на развитие экосистем для бизнеса, предлагая своим клиентам разнообразные сервисы для удобного обслуживания спецтехники и автомобилей. Это и системы мониторинга, и расширенные страховые программы, «Карты помощи на дорогах», шинный сервис, опция доставки имущества до нужной точки и другие полезные предложения.

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