На Архангельском мосту в Череповце обеспечена современная мобильная связь

26.04.2023 [Общество]

МегаФон первым из операторов обеспечил связью знаменитый Архангельский мост через реку Шексну в Череповце. Современная сеть обеспечивает абонентов мобильным интернетом на скорости до 40 Мбит/с и высоким качеством голосовой связи в VoLTE (Voice over LTE).

Новое оборудование работает в диапазоне 1800 МГц, обеспечивая увеличенную емкость сети и достойные скорости мобильного интернета. Чтобы обеспечить качественную связь на всем протяжении километрового моста с учётом пикового трафика в утренние и вечерние часы, МегаФон установил специальное сетевое оборудование. Его возможности позволяют гарантировать бесперебойную работу мобильных сервисов — водители и пассажиры смогут одновременно звонить, обмениваться фото и видео в социальных сетях, при желании вести прямые трансляции.

«Для современного человека важно находиться на связи 24/7. Обезличенные данные big data показывают, что значительная часть наших абонентов проживает в Заречье и Зашекснинском районе. При этом большинство из них работает на крупнейших промышленных предприятиях города „Северсталь“ и „ФосАгро“, кратчайший путь к которым проходит через новый мост. Это обязывает нас развивать сеть, учитывая географию передвижения пользователей, чтобы предоставлять им качественные услуги связи в любой точке города. Сейчас мобильным интернетом ежедневно пользуется более 90% пассажиров и автолюбителей, проезжающих через Архангельский мост. Более 70% от всего мобильного интернет‑трафика абоненты расходуют на соцсети, мессенджеры и видеосервисы», — комментирует Алла Лебедева, директор МегаФона в Вологодской области.

В августе 2022 года, после торжественного ввода в эксплуатацию, Архангельский мост связал между собой две федеральные трассы (М-8 на Москву и А-114 на Санкт-Петербург), «сократив» расстояние между регионами на 120 км. Также он стал важной частью системы городского транспорта, завершив создание транспортного кольца Череповца, соединяющего между собой 4 крупных района города. По своей конструкции Архангельский мост схож с Русским мостом во Владивостоке через пролив Босфор Восточный.

МегаФон — всероссийский оператор цифровых возможностей, оператор № 1 в России по покрытию сети и скорости мобильного интернета, что подтверждают независимые исследования международной компании Ookla. Компания объединяет направления ИТ и телекоммуникаций, предоставляет услуги мобильной и фиксированной связи, мобильного и широкополосного доступа в интернет, цифрового телевидения и OTT видеоконтента, инновационных цифровых продуктов и сервисов. Услугами компании в России пользуется 75,3 млн клиентов.

Тэги: мобильная связь, Мегафон

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