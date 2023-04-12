С Сокольского ДОКа взыскали больше полумиллиона рублей за уничтожение молодых елей

Суд рассмотрел иск департамента лесного комплекса Вологодской области к АО «Сокольский ДОК» о возмещении ущерба, причинённого лесам.

Установлено, что комбинат арендует лесные участки в Сямженском районе для заготовки древесины. В сентябре 2022 года сотрудники лесничества во время осмотра установили, что общество уничтожило молодые ели на площади 25,2 гектара из-за нарушения технологии заготовки.

«Департамент лесного комплекса области предъявил к обществу требование о возмещении ущерба, причинённого лесам, в сумме 555 786 рублей. Общество возражало против иска, ссылаясь на то, что самостоятельно провело лесовосстановительные работы и высадило саженцы ели взамен уничтоженных», — сообщает пресс-служба судов Вологодской области.

С учётом того, что восстановительные работы не освобождают арендатора от возмещения ущерба, суд полностью удовлетворил иск. Общество пыталось обжаловать решение, но его оставили без изменений.