Интернет от МегаФона стал быстрее работать в Вохтоге

МегаФон модернизировал сеть в городе Вохтога Вологодской области. Теперь несколько тысяч жителей, смогут пользоваться мобильным интернетом на скорости до 70 Мбит/с.

Цифровые улучшения затронули улицы Линейная, Заводская, Октябрьская, Железнодорожная, а также Новая и Первомайская. Скорость интернета выросла в жилых кварталах с множеством объектов социального назначения, в том числе в зоне модернизации оказались техникум, магазины, АЗС и заведения общепита.

Новое оборудование работает сразу в нескольких диапазонах в том числе и LTE1800 МГц. Особенности этого диапазона позволяют обеспечить более высокие скорости мобильного интернета для абонентов и лучшее проникновение сигнала в помещения.

«МегаФон старается повышать качество жизни своих абонентов, предоставляя одинаковые возможности для современной учебы и работы, независимо от удаленности их проживания, будь то областной центр или небольшой поселок. Сейчас абоненты в Вохтоге могут пользоваться высокоскоростным мобильным интернетом и качественной голосовой связью, в том числе с использованием технологии VoLTE, которая обеспечивает мгновенное соединение и кристально чистый звук. VoLTE не влияет на стоимость услуг и не расходует интернет‑трафик: звонки через сети LTE тарифицируются как обычные голосовые соединения и входят в пакет минут по тарифу», – комментирует Алла Лебедева, директор МегаФона в Вологодской области.

МегаФон – всероссийский оператор цифровых возможностей, оператор №1 в России по покрытию сети и скорости мобильного интернета, что подтверждают независимые исследования международной компании Ookla. Компания объединяет направления ИТ и телекоммуникаций, предоставляет услуги мобильной и фиксированной связи, мобильного и широкополосного доступа в интернет, цифрового телевидения и OTT видеоконтента, инновационных цифровых продуктов и сервисов. Услугами компании в России пользуется 75,3 млн клиентов.