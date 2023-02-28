Насилие, вандализм и месть за обиды: в Череповце подростки устроили сходку ЧВК Редан

28.02.2023 [Общество]

В Череповце состоялась сходка ЧВК Редан. Подростки хотели заниматься насилием, вандализмом, грабежом и мстить за обиды. Действия координировали в соцсетях. 

Пишет портал Городче со ссылкой на свои источники. Официальных сообщений от властей не было, однако, сторонники ЧВК «Редан» все же собрались. В сетях появились фотографии и их переписка.

 

 

 «ЧВК Редан» — новая молодежная субкультура. Ее представители носят длинные волосы, клетчатые штаны и используют символику с пауком и цифрой 4. По словам подростков, они не имеют отношения к военной кампании, а так называют себя просто в шутку. 

 ЧВК «Редан» неожиданно успело набрать широкую популярность. Только в одной группе в «Телеграме» у них уже почти миллион подписчиков. Среди их контента  потасовки в торговых центрах. Подростки устраивают драки и снимают их на видео.

Тэги: подростки, ЧВК

ТОП НЕДЕЛИ

Программа масленичных гуляний в Вологде, Череповце и в районах Вологодской области 25 и 26 февраля
Четырехлетняя девочка и женщина погибли в ДТП под Вологдой
24-летняя женщина-водитель погибла в ДТП на улице Можайского в Вологде 28 февраля
Авария на магистральном тепловоде в Южном районе Вологды произошла 23 февраля
Автомобиль сбил двух человек на пешеходном переходе в Вологде 23 февраля
Дениса Долженко освободили от депутатской деятельности на профессиональной основе
Насилие, вандализм и месть за обиды: в Череповце подростки устроили сходку ЧВК Редан
Один человек погиб и двое получили травмы в ДТП в Великоустюгском районе 23 февраля
Вологодскую область к концу февраля накроет снегом
Автомобиль врезался в здание аптеки на улице Зосимовской в Вологде

Похожие новости

В Вологде задержан подросток, убивший в подъезде школьника

13-летний юноша был объявлен в федеральный розыск

964
0

В Череповецком районе продавщицу оштрафовали за продажу бенгальских свечей подростку

Сумма штрафа составила 1500 рублей

1024
0

В Череповце девушка-подросток исправила год рождения в паспорте, чтобы попасть в ночной клуб

Сотрудники Росгвардии задержали ее и передали полицейским

1304
0

В Грязовецком районе двое юношей, отмечая день рождения, до смерти избили мужчину

Суд приговорил их к реальным срокам лишения свободы и взыскал с них в общей сложности полмиллиона рублей в пользу потерпевшей стороны

830
0

Жителя Тотемского района будут судить за разбойное нападение на подростков

Ему грозит до восьми лет лишения свободы

956
0

В Череповце двоих подростков осудили за покушение на поджог военкомата

В качестве наказания суд назначил каждому из них по полтора года лишения свободы условно

3038
0

Старшеклассники и студенты Вологды смогут бесплатно учиться в «Школе универсальных навыков» 29 и 30 ноября

В основу проекта легла концепция навыков «4К»: креативность, критическое мышление, кооперация и коммуникация

1862
0

В Госдуму внесли законопроект, который упрощает трудоустройство подростков с 14 лет

Авторы проекта ссылаются на исследования, согласно которым девять из десяти подростков хотели бы начать работать до 18 лет, но не могут трудоустроиться официально

1441
0

В Вологде двое подростков и двое мужчин до смерти избили человека

Потерпевший скончался в больнице 29 октября

4023
0

Ярмарка профессий «День карьеры молодежи» пройдет в Вологде 12 и 13 октября

Школьники смогут познакомиться с востребованными в регионе профессиями, а также посетить  тренинги и мастер-классы в области профориентации, карьерного коучинга и ведения бизнеса

1528
0

Владельцу компьютерного клуба в Вологде грозит штраф за присутствие в заведении детей ночью

Нарушение выявили в ходе рейда

1295
0

В Тарногском районе прекращено уголовное дело в отношении подростка, угнавшего машину

Дело прекращено в связи с примирением сторон

1500
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Насилие, вандализм и месть за обиды: в Череповце подростки устроили сходку ЧВК Редан
Проект «Неприниматели» банка «Открытие» признан лучшим сообществом в tеlegram
В Мурманской области разбился вертолет Вологодского авиапредприятия
Владельца «Википедии» оштрафовали на 2 млн рублей за то, что он не удалил информацию о действиях российских военных в Украине
В Центре управления регионом рассказали, как получить материальную помощь при газификации
24-летняя женщина-водитель погибла в ДТП на улице Можайского в Вологде 28 февраля
Четверых череповчан подозревают в разбое и убийстве 19-летней давности
 
16.02.2023 [Общество]

И так сойдет: жителям Харовска отказали в обустройстве зимней переправы через реку, просто запретив ходить в этом месте

1869
0
28.02.2023 [БлогоVO]

В 2023 году администрация района существенно сокращает расходы на содержание дорог общего пользования

76
0
28.02.2023 [Обзор Прессы]

Пример для подражания

363
0

При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru

Мнение редакции может не совпадать с мнением автора публикации

Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика