Насилие, вандализм и месть за обиды: в Череповце подростки устроили сходку ЧВК Редан

В Череповце состоялась сходка ЧВК Редан. Подростки хотели заниматься насилием, вандализмом, грабежом и мстить за обиды. Действия координировали в соцсетях.

Пишет портал Городче со ссылкой на свои источники. Официальных сообщений от властей не было, однако, сторонники ЧВК «Редан» все же собрались. В сетях появились фотографии и их переписка.

«ЧВК Редан» — новая молодежная субкультура. Ее представители носят длинные волосы, клетчатые штаны и используют символику с пауком и цифрой 4. По словам подростков, они не имеют отношения к военной кампании, а так называют себя просто в шутку.

ЧВК «Редан» неожиданно успело набрать широкую популярность. Только в одной группе в «Телеграме» у них уже почти миллион подписчиков. Среди их контента потасовки в торговых центрах. Подростки устраивают драки и снимают их на видео.