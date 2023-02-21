Итоги работы в 2022 году подвели в Вологодском отделении Сбера

21.02.2023 [Новости компаний]

Итоги работы в 2022 году подвели в Вологодском отделении Сбера. С журналистами встретился управляющий Вологодским отделением  Сбербанка Сергей Филиппов.

В банке отметили, что завершили предыдущий год существенно лучше ожиданий. В подтверждение этого управляющий отделением привел ключевые финансовые показатели Сбера в Вологодской области: кредитный портфель банка по итогам 2022 года составляет 150 млрд рублей.  Это на 22% больше, чем годом ранее.

В розничном сегменте драйвером кредитования, по словам управляющего, остаётся ипотека.

«Жители региона продолжают активно оформлять ипотеку, спрос остается стабильным. Вологжане активно пользуются льготными программами при покупке недвижимости в ипотеку», — рассказал Сергей Юрьевич.

Только в рамках льготной ипотеки «Господдержка 2020» объем выдачи кредитов на приобретение и строительство жилья за 2022 год вырос на 8% и составил 3,5 млрд. рублей с лишним. Также в Вологодском отделении Сбербанка выдали рекордный объём семейной ипотеки — более 2 млрд. рублей. Прирост составил 76% в сравнении с 2021 годом.

«Сбербанк сотрудничает практически со всеми девелоперами Вологодской области. При поддержке Сбера в регионе в 2022 году построено более 200 тысяч квадратных метров жилья. Финансирование производится с использованием эскроу-счетов, это даёт дополнительные гарантии конечным потребителям», — отметил Сергей Филиппов.  

По итогам в 2022 года вологжане разместили на вкладах Сбера более 120 млрд рублей, это на 36% больше, чем годом ранее. Средняя сумма вклада в нашем регионе за 2022 год выросла на 150 тысяч рублей и составила 494 тысячи рублей. В цифровых каналах банка было открыто 47% всех вкладов — почти половина. В банке считают, что такой спрос на срочные вклады, в первую очередь, обусловлен улучшением условий и ростом процентных ставок по ним.

Общий объём выдач корпоративным клиентам вырос на 40% и по итогам прошлого года составил 74 млрд. рублей. Банк продолжает оказывать поддержку малому и среднему предпринимательству.

В 2022 году для клиентов из числа малого бизнеса наиболее востребованной стала программа Минэкономразвития. По ней Сбер выдал кредитов на сумму более 658 млн. рублей. «Всего по программам с господдержкой и реструктуризации малый бизнес Вологодской области получил в Сбербанке 1,5 млрд. рублей, — подчеркнул управляющий Вологодским отделением. — Лидерами по объёму финансирования стали торговля, компании лесной, деревообрабатывающей и пищевой промышленности, строительство, энергетика и водоснабжение».

Сбербанк активно участвует в социальных проектах нашего региона. Один из них — строительство школы в Прилуках в рамках государственно-частного партнерства.  В 2022 году было принято положительное решение по финансированию этого концессионного проекта.

Тэги: Сбер, кредитование, ипотека

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