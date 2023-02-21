Жители сел и деревень Вологодской области стали чаще пользоваться мессенджерами

Абоненты МегаФона, живущие в небольших населенных пунктах региона, в этом году звонили через мессенджеры на 13% чаще, чем годом ранее. А суммарный интернет-трафик в сервисах для обмена сообщениями увеличился в 1,5 раза. Такими данными поделились эксперты оператора на основе обезличенной статистики.

Больше времени селяне проводят в Telegram — 60% от общего трафика мессенджеров приходится на этот сервис. На втором месте по популярности — WhatsApp. При этом для аудио и видеозвонков пользователи выбирают WhatsApp в 12 раз чаще, в то время как в Telegram предпочитают читать новости и обмениваться медиаконтентом.

При этом число традиционных голосовых вызовов за год снизилось на 15% — вероятно, в пользу онлайн-общения. Ежедневно в сети оператора в малых населенных пунктах абоненты проговаривают порядка 1 млн минут. Этот объем голосового трафика можно сравнить с прослушиванием 200 тыс музыкальных треков. Свыше 62% звонков совершают с использованием технологии VoLTE, обеспечивающей чистое звучание голоса и возможность использования интернета во время разговора.

Большинство вызовов проходит в пределах России, а в зарубежные страны жители Вологодской области чаще всего звонят собеседникам из Узбекистана, Беларуси, США, Эстонии и ОАЭ.

«Пользовательская статистика подтверждает — объем передачи данных в сетях компании неизменно растет, в том числе и за счет роста потребления трафика мессенджерами. Чтобы наши клиенты могли получать высокую скорость мобильного интернета даже в момент максимальной нагрузки — наши инженеры постоянно работают над развитием сети. В последние месяцы инженеры компании провели работы по увеличению пропускной способности базовых станций в поселках и селах Вытегорского, Грязовецкого, Харовского, Череповецкого, Чагодощенского и Кадуйского районов области. Проведенные работы позволили увеличить скорость передачи данных в смартфонах абонентов компании. Теперь они могут быстрее передавать и загружать файлы по сети, совершать видеозвонки в лучшем качестве», — рассказала директор МегаФона в Вологодской области Алла Лебедева.

Недавно МегаФон изменил алгоритмы управления трафиком, предложив абонентам улучшенные характеристики голосовых вызовов в мессенджерах WhatsApp, Telegram и Viber. Гибкое управление ресурсом сети в момент голосовой сессии обеспечивает максимальную чёткость речи, как если бы собеседник находился рядом.

МегаФон — всероссийский оператор цифровых возможностей, оператор № 1 в России по покрытию сети и скорости мобильного интернета, что подтверждают независимые исследования международной компании Ookla. Компания объединяет направления ИТ и телекоммуникаций, предоставляет услуги мобильной и фиксированной связи, мобильного и широкополосного доступа в интернет, цифрового телевидения и OTT видеоконтента, инновационных цифровых продуктов и сервисов. Услугами компании в России пользуется 74,9 млн клиентов.