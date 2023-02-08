Tele2 повысила отказоустойчивость сети в Вологодской области

Tele2 повысила надежность телеком-инфраструктуры в Вологодской области. В 2022 году компания увеличила скорость интернета и покрытие мобильной сети в крупных городах, районных центрах, пригородах и на территории дачных участков, а также в отдаленных населенных пунктах.

Компания Tele2 подвела итоги технического развития в 2022 году. Оператор построил новые базовые станции в районе Заречья в Вологде, что позволило значительно улучшить качество мобильного интернета в жилых кварталах областного центра. Аналогичные работы проведены для жителей центрального района Тотьмы. Оборудование модернизировано и в Великом Устюге на территории центральной районной больницы: перераспределение нагрузки на сеть повысило доступность мобильной связи для клиентов в близлежащих домах.

Также оператор расширил зону покрытия сети в сельской местности. Оборудование Tele2 впервые появилось в деревне Фофанцево Вологодского района. Ранее ближайшие базовые станции операторов находились в 5 км от населенного пункта, поэтому мобильная связь работала с перебоями. Теперь жителям деревни доступны надежная голосовая связь и скоростной мобильный интернет Tele2. Кроме того, компания увеличила емкость сети в селе Носовское, деревнях Парфеново и Конечная, рабочих поселках Шексна и Сазоново.

Дополнительно в девяти отдаленных деревнях и селах региона построены базовые станции в рамках второго этапа федерального программы устранения цифрового неравенства (УЦН 2.0). Современное оборудование появилось в Макарцево и Шелота Верховажского района, Жерноково, Вараксино и Анохино Грязовецкого района, Лодейка Великоустюгского района, Сорожино Харовского района, Еловино Кичменгско-Городецкого района и Мережа Устюженского района. Ранее населенные пункты не входили в зону покрытия ни одного оператора. Проект УЦН 2.0 реализуют Минцифры и ПАО «Ростелеком», а компания Tele2 выступает в качестве центра компетенций: согласует проектное решение, планирует архитектуру сети, поставляет оборудование для ее строительства.

Для повышения надежности телеком-инфраструктуры технические специалисты Tele2 увеличили пропускную способность мобильной сети в регионе. Работы проведены в Вологде, Череповце, Грязовце, Соколе, Кириллове, Харовске, Белозерске, Красавине, а также в пригородах и районах области. В частности, увеличена скорость мобильного интернета в Вологодском районе в поселках Можайское, Ермаково, Дубровское, в деревне Погорелка. Под Череповцом улучшения на сети выполнены в деревне Ирдоматка, Харламовская, селе Мякса, на территории садового товарищества «Радуга». Модернизация проведена также в Грязовецком, Сокольском, Кирилловском, Харовском, Верховажском и других районах.

Николай Моськин, директор вологодского филиала Tele2: