МегаФон предоставит бесплатный мобильный интернет во Всемирный день шоппинга

09.11.2022 [Новости компаний]

МегаФон предоставит абонентам бесплатный мобильный интернет для покупок на крупных российских маркетплейсах во Всемирный день шопинга 11 ноября, когда онлайн-площадки традиционно устраивают масштабные распродажи. Абоненты смогут совершать покупки на Wildberries, Ozon и Lamoda, не думая о потраченных гигабайтах.

Безлимитный доступ на Wildberries, Ozon и Lamoda будет действовать в течение суток и заработает автоматически у всех абонентов с положительным балансом счета, подключать дополнительные опции не требуется.

«Мобильный интернет-трафик в крупных онлайн-магазинах 11 ноября традиционно возрастает в полтора-два раза по сравнению с обычными днями. В 2021 году в день распродаж наши клиенты потратили вдвое больше гигабайт, чем годом ранее, при этом число посетителей маркетплейсов выросло в полтора раза. Мы видим, что эта акция привлекает все больше наших абонентов и в этом году решили сделать шопинг еще более удобным, отменив плату за мобильный интернет», — отметил директор по продуктовому маркетингу МегаФона Дмитрий Рудских.

По статистике МегаФона, наибольшим спросом у россиян в день распродаж пользуются одежда и обувь. Вторая по популярности категория — бытовая техника и электроника, также в этот день активно покупают детские товары и книги.

Распродажа, приуроченная ко Всемирному дню шопинга, стартовала и в собственном интернет-магазине МегаФона, который теперь интегрирован в приложение для абонентов. Скидки действуют более, чем на 700 товаров. Приложение доступно даже при отрицательном балансе. Совершая покупки из личного кабинета, не нужно регистрироваться и вводить свои данные, при этом есть возможность отслеживать статус заказа, он обновляется автоматически.

МегаФон — всероссийский оператор цифровых возможностей, оператор № 1 в России по покрытию сети и скорости мобильного интернета, что подтверждают независимые исследования международной компании Ookla. Компания объединяет направления ИТ и телекоммуникаций, предоставляет услуги мобильной и фиксированной связи, мобильного и широкополосного доступа в интернет, цифрового телевидения и OTT видеоконтента, инновационных цифровых продуктов и сервисов. Услугами компании в России пользуется 74,4 млн клиентов.

 

Тэги: Мегафон

ТОП НЕДЕЛИ

Вологда заняла вторе место по уровню тревожности среди российских городов
В садовом товариществе под Вологдой вместе с участком продают дорогу
Вологжане критикуют антивандальные скамейки на Набережной VI Армии
В Вологде двое подростков и двое мужчин до смерти избили человека
Строительный кран упал в Вологде
Водителей Вологодской области предупреждают о гололедице в праздничные выходные
В «Старинном парке» деревни Юрово при благоустройстве завысили объемы принятых работ
Власти Вологодской области намерены привлечь более 13,1 млрд рублей на строительство инфраструктуры Зашекснинского района Череповца
Три легковых автомобиля и грузовик столкнулись на трассе в Вологодском районе
Аварийное отключение электричества произошло в Соколе 4 ноября

Похожие новости

МегаФон увеличил в вологодском аэропорту скорость мобильного интернета до 50 Мбит/с

Технические специалисты МегаФона модернизировали сетевую инфраструктуру в зоне аэропорта

386
0

МегаФон ускорит информирование клиентов Почты России

Теперь вся важная сервисная информация будет доставляться пользователям через коммуникационный сервис МегаФон Хаб, что позволит повысить скорость оказания услуг

528
0

МегаФон запустил в рознице сервис оплаты частями Яндекс Сплит

МегаФон первым среди розничных сетей запустил сервис оплаты частями Яндекс Сплит. В отличие от рассрочек и кредитов, для совершения покупки частями не надо иметь при себе документы, заполнять анкеты и заявки — достаточно только номера телефона.

1048
0

Клиенты Мегафона остаются на связи даже на Эльбрусе

МегаФон подготовил сеть к началу туристического сезона на Эльбрусе, установив базовую станцию на высоте 3890 м над уровнем моря

474
0

МегаФон ускорил интернет для крупнейшего в Европе химического кластера

Речь идёт о промышленной зоне одного из предприятий Череповца

643
0

МегаФон и Yota объединят салоны связи

Проект по объединению торговых сетей операторов завершится до конца 2023 года

729
0

По данным МегаФона в России вырос спрос на умные часы для детей

Пик интереса к детским смарт-часам пришёлся на 31 августа и 1 сентября 

646
0

Абоненты МегаФон смогут совершать и принимать обычные голосовые вызовы через Wi-Fi

МегаФон первым в России внедрил оборудование для технологии Voice over WiFi во всех регионах страны

704
0

У клиентов Мегафона появился виртуальный секретарь

Комплексное решение Агент Ева, не имеющее аналогов в России, стало доступно всем абонентам МегаФона

740
0

В деревнях Вологодской области Мегафон увеличил скорость Интернета

Оператор модернизировал сеть в малых населенных пунктах вдоль автомобильных трасс внутриобластного и федерального значения

812
0

МегаФон провел масштабную модернизацию сети в районе озера Байкал

В самых популярных местах отдыха – на западном берегу озера в Иркутской области и на восточном побережье со стороны Республики Бурятия – скорость мобильного интернета увеличена вдвое. 

841
0

Мегафон: россияне стали активнее интересоваться покупками товаров на вторичном рынке

Суммарный трафик на сайтах 14 популярных классифайдов и ресейл-платформ вырос в этом году на 33%

1325
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Мировая премьера кантаты «Голоса земли состоится на Гаврилинском фестивале в Вологодской области
Продолжается реставрация самого старого деревянного дома в Вологде – дома Засецких
Суперкомпьютер World One вычислил дату конца света
Новая выставка моделей самолетов открывается в доме-музее Можайского под Вологдой
В Вологде задержали мошенника-курьера
МегаФон предоставит бесплатный мобильный интернет во Всемирный день шоппинга
Встреча с экскурсоводом Еленой Смиренниковой пройдет в Вологде 12 ноября
 
27.10.2022 [Общество]

Население убывает, производство падает: в правительстве Вологодской области спрогнозировали будущее региона

3717
0
08.11.2022 [БлогоVO]

Откопать нельзя засыпать. Над тем, где в этой фразе поставить запятую, мы мучились несколько недель

457
0
02.11.2022 [Обзор Прессы]

Как экономить на коммуналке: тепло, светло и незатратно

814
0

При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru

Мнение редакции может не совпадать с мнением автора публикации

Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика