МегаФон увеличил в вологодском аэропорту скорость мобильного интернета до 50 Мбит/с

Оператор МегаФон предоставил доступ к сетям 4G в аэропорту Вологды, чей годовой пассажиропоток составляет более 10 тысяч человек. Теперь абонентам компании на территории областного воздушного узла региона доступны скорости мобильного интернета до 50 Мбит/с.

Технические специалисты МегаФона модернизировали сетевую инфраструктуру в зоне аэропорта, обеспечив доступ к высокоскоростной передаче данных как внутри аэровокзала, так и снаружи. Проведенные работы позволили в несколько раз увеличить скорость мобильного интернета и расширить емкость сети. Это дало возможность встречающим и пассажирам, а также сотрудникам воздушного хаба пользоваться всеми необходимыми интернет-сервисами в максимальном качестве: от общения в мессенджерах и участия в онлайн-совещаниях до загрузки тяжелых файлов и просмотра видео в HD формате.

«Все большей популярностью среди жителей и гостей Вологды пользуются авиаперевозки из областной столицы в Москву и Санкт-Петербург. Мобильная связь в аэропортах нужна, чтобы не потеряться в людских потоках, иметь возможность переговорить с близкими и родными, обсудить дела с коллегами по работе, выкладывать видеоотчеты в соцсетях и тп. К тому же отличная связь в аэропорту в современном мире — важный показатель уровня развития туриндустрии и гостеприимства в городе. Наши абоненты и роумеры могут пользоваться всеми цифровыми интернет-сервисами и звонить с помощью технологии VoLTE — она позволяет одновременно разговаривать и серфить во всемирной паутине», — отмечает Алла Лебедева, директор МегаФона в Вологде.

Востребованность услуг связи в трех аэропортах Вологодской области подтверждают аналитики МегаФона. Самыми разговорчивыми оказались жители областного центра — они проговаривают на 30% больше, чем череповчане, а самыми качающими по сетям LTE оказались посетители аэропорта в Череповце: они в 1,6 раза больше вологжан пользуются интернет-сервисами. С начала 2022 года пользователи аэропортов скачали почти 200 терабайт данных — это на 40% больше, чем за аналогичный период годом ранее.

МегаФон — всероссийский оператор цифровых возможностей, оператор № 1 в России по покрытию сети и скорости мобильного интернета, что подтверждают независимые исследования международной компании Ookla. Компания объединяет направления ИТ и телекоммуникаций, предоставляет услуги мобильной и фиксированной связи, мобильного и широкополосного доступа в интернет, цифрового телевидения и OTT видеоконтента, инновационных цифровых продуктов и сервисов. Услугами компании в России пользуется 74,4 млн клиентов.