В Теlе2 рассказали, как найти точки опоры в условиях турбулентности

28.10.2022 [Новости компаний]

Удобные сервисы, уникальный продукт и надежная сеть стали точками опоры, которые позволяют оставаться любимым оператором.

Точки опоры можно найти даже в условиях турбулентности, уверены в компании. Так, не смотря на все вызовы, Tele2, российский оператор мобильной связи, увеличил продажи SIM-карт в цифровых каналах в Вологодской области на 52%.

Первая точка опоры оператора — сам продукт Tele2. Самым популярным в Вологодской области стал тариф «Мой онлайн+». За 500 рублей в месяц клиенты Tele2 получают 35 Гб интернет-трафика, безлимитный доступ к популярным социальным сетям и мессенджерам, а также безлимитные звонки на номера Tele2 и 800 минут на остальные номера России.

При этом уже с сентября удвоен пакет новым и действующим абонентам. Гигабайты, которые не использованы, не пропадают. Ими можно делиться. А сэкономленные минуты обменять на кино, интернет-трафик и даже скидки на смартфоны, которые могут составлять несколько тысяч рублей. Это, кстати, можно сделать прямо в приложении.

Спрос на продукты Tele2 постоянно растет.

В первом полугодии 2022 года в Вологодской области Tele2 увеличила продажи SIM-карт в цифровых каналах на 52% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Значительно выросло также количество подключений с помощью технологии встраиваемых SIM-карт (eSIM): в первом полугодии вологжане активировали eSIM в 9 раз чаще, чем годом ранее.

Технология eSIM представляет из себя микросхему, которая встраивается в телефон еще на этапе производства. А значит, при подключении или смене оператора больше не нужно вставлять в смартфон новую SIM-карту.

Вторая точка опоры Tele2 — это сеть.

«Мы активно инвестировали в развитие сети по всей стране и конкретно в Вологодскую область. Количество базовых станций 4G увеличено на 25%», — говорит директор вологодского филиала Tele2 Николай Моськин.

Сеть компания развивает не только в больших городах и населенных пунктах, но и дачах, и пригородах, и местах отдыха. Ведь людям проще наслаждаться отпуском, когда под рукой надежная связь.

В 2021 и 2022 годах компания улучшила качество мобильного интернета в садоводческих товариществах (СНТ) «Березка-2», «Дубрава», «Ясное». Новое качество мобильного интернета стало доступно также в пригородах областного центра: в деревнях Чашниково, Дудинское, Нагорское, в поселках Харачево и Лесково, в селе Кубенском.

В пригородах Череповца обновление коснулось деревень Нова, Вичелово, Городище, Конечное, в СНТ «Бумажник» вблизи города Сокола. Новые оборудование также позволило увеличить запас прочности в жилых районах Великого Устюга и Тотьмы. На сегодняшний момент 4G-интернет Tele2 доступен 93% жителей региона.

«В этом году даже сторонние эксперты отметили, что Tele2 запускает базовые станции в России быстрее всех. Мы строим с учетом запаса прочности и работаем над удобством продуктов. Для нас важно, чтобы люди в любой ситуации могли рассчитывать на нас. Не важно, живет ли клиент в крупном городе или в отдалённой деревне, он сможет воспользоваться нашим быстрым интернетом и цифровыми продуктами», — заявил Николай Моськин.

Согласно исследованию аналитического агентства TelecomDaily, в 2021 году Tele2 стал лидером по темпам строительства базовых станций среди всех операторов России — его сеть выросла на 18%. Оперативно отслеживать улучшения качества связи Tele2 в Вологодской области клиенты оператора могут на специальном сайте.

Третья точка опоры — это сервис. Трудно поверить, но стандарт времени, за которое сотрудники компании должны отреагировать на обращение клиента составляет всего 46 секунд.

«Люди к этому привыкают. Они даже, попав в экстремальную ситуацию звонят нам. Например, случай был в Омске. Там люди рыбачили и льдина откололась, они позвонили нам. Наши операторы ввязались с экстренными службами и пару рыболовов спасли. Люди даже доверяют нам жизни».

Забота о клиентах и высокий уровень сервиса в Tele2 не раз отмечались профессиональным сообществом. За четыре года сотовый оператор получил порядка 30 номинаций крупных международных наград как лучшая компания в индустрии клиентского опыта.

Тэги: Теле-2, мобильная связь

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