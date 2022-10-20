Вологодским предпринимателям предлагают удвоить рекламный бюджет на рекламу в ВК

20.10.2022 [Общество]

 

Вологодские предприниматели могут удвоить рекламный бюджет на продвижение своих товаров и услуг ВКонтакте. Об этом сообщают в правительстве региона.

Мера поддержки доступнa предпринимателям, которые ранee нe продвигали свои товары и услуги в социальной сети ВКонтакте или делали это последний раз более полугодa назад. Для того чтобы присоединиться к программе, предпринимателям необходимо обратиться в Центр «Мой бизнес» Вологодской области до конца года.

Чтобы увеличить рекламный бюджет, предпринимателю нужно внести на счет 3001 или 5001 рубль, активировать купон. После чего сумма удвоится до 6000 или 10000 рублей соответственно. 

Также эксперты Минэкономразвития и ВКонтакте проводят серию обучающих вебинаров, где делятся опытом и лучшими практиками по работе с цифровыми инструментами. Так, 20 октября в 11:00 пройдёт вебинар о том, как устроена сфера e-commerce и какие возможности Магазин ВКонтакте открывает для бизнеса. Спикер — Динар Гиндулин, комьюнити-менеджер ВКонтакте.

Тэги: реклама, поддержка бизнеса

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