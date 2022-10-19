Билайн бизнес запускает IoT-услугу «беспроводной энергомониторинг»

19.10.2022 [Новости компаний]

Билайн бизнес запускает новую услугу «беспроводной энергомониторинг».

Решение создано командами IoT1 и M2M2 в партнерстве с ООО «Электронные энергетические технологии».

С этой системой руководство всегда в курсе, где и как работает оборудование и контролирует производственную дисциплину в онлайн режиме.

Беспроводной энергомониторинг от билайн — это беспроводные датчики PAN 10/12/14/42 + модем, который собирает все данные о потреблении каждые 10 секунд + мощное программное обеспечение, в котором все данные отражаются в онлайн режиме в простом и удобном формате.

Энергопотребление беспроводными датчиками можно измерять на разных уровнях: по участкам, линиям, цехам и конкретным единицам оборудования.
 
Эта система уже успешно выполняет задачи на промышленных и производственных предприятиях, крупнейших сетях ресторанов быстрого питания, АЗС и в других отраслях с расходом электроэнергии от 100 000 кВт/ч.
 
Специалисты отмечают, что с системой легко работать:
— устанавливается без остановки производства от 30 минут;
— её можно переносить с одних точек контроля на другие;
— данные передаются в режиме реального времени;
— данные о потреблении можно смотреть в ПО с компьютера и телефона в любое время из любого места;
— система присылает уведомления, если потребление ниже или выше установленной нормы.

Сегодня исключительно важно бережно относиться к электроэнергии, в связи с чем весьма востребованными становятся системы, позволяющие управлять и контролировать ее расход.

Качественные данные «беспроводного энергомониторинга» позволяют не только фиксировать проблемы и сбои в производственных процессах на предприятиях, но и предлагают бизнесу варианты оптимального их решения. Следовательно, беспроводной энергомониторинг является реальным инструментом, который позволяет экономить ресурсы, обеспечивать не только энергосбережение, но и энергоэффективность бизнеса.

Используя наши решения бизнес получает постоянный мониторинг своей энергоэффективности, опираясь на выкладки которого, предприятие может оперативно реагировать на ситуацию. Данные также дают возможность отслеживать эффективность работы оборудования (режимы включения, выключения, простои оборудования), а также позволяют выявлять сбои и поломки на ранних этапах. Внедренная система беспроводного энергомониторинга «подсветит» превышение или падение потребляемой мощности на важных участках, что позволит своевременно зафиксировать и устранить проблему.

Сложившаяся в мире ситуация в области энергетики со всей очевидностью доказывает необходимость бережного отношения к энергоресурсам, а качественный энергомониторинг является отличным инструментом, обеспечивающим грамотный контроль и расходование электроэнергии, что гарантирует высокий спрос и открывает перед нашей разработкой широкие перспективы.

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О ПАО «ВымпелКом»

ПАО «ВымпелКом» (бренд билайн) телекоммуникационная компания, предлагающая своим клиентам услуги связи и ИТ-продукты.

билайн бизнес — структурное подразделение компании ПАО «ВымпелКом», которое ведет свою деятельность на рынке корпоративных пользователей. В портфеле билайн бизнес более 70 решений для бизнеса, в том числе на основе конвергентных решений, ИТ и цифровых сервисов, системной интеграции.

Ссылка: https://beeline.ru/b2b

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1. IoT (internet of things) – интернет вещей.

2. M2M (Machine-to-Machine) – машинно-машинное взаимодействие.

Тэги: билайн, новости компаний

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