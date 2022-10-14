МегаФон ускорил интернет для крупнейшего в Европе химического кластера

14.10.2022 [Новости компаний]

Более 10 тысяч рабочих одного из ключевых предприятий Череповца получили возможность пользоваться цифровыми сервисами и мобильным интернетом 4G со средней скоростью 40 Мбит/с. Для этого МегаФон построил и модернизировал несколько базовых станций в промышленной зоне.

Оборудование работает сразу в четырех диапазонах: 900, 1800, 2100 и 2600 МГц. Объекты связи гарантируют высокие скорости интернета и качество покрытия между удаленными объектами на площадках череповецкого химического кластера. Теперь сотрудники могут не только звонить, используя технологию VoLTE для чистого звука и мгновенного соединения, но и участвовать онлайн-совещаниях, передавать тяжелые рабочие файлы, одновременно с разговорами пользоваться онлайн-приложениями и оплачивать услуги.

«Строительство необходимой инфраструктуры на территории в несколько гектаров позволяет создать качественный канал передачи данных и обеспечить проникновение сигнала внутрь производственных помещений. Все это обеспечивает стабильными и современными услугами несколько тысяч специалистов, которые работают, общаются с близкими, пользуются цифровыми сервисами», — отмечает Алла Лебедева, директор МегаФона в Вологодской области.

Спрос на высокие скорости интернета в промышленной зоне под Череповцом подтверждает и увеличившийся объем LTE-трафика. В августе 2022 года пользователи оператора здесь скачали почти в 2 раза больше информации, чем за аналогичный период годом ранее. Так, с января по август клиенты МегаФона потребили более 240 Терабайт данных и проговорили более 10 миллионов минут. Такого объема информации хватит, чтобы каждый из 10 тысяч сотрудников в этом районе просмотрел 12 фильмов в Full HD качестве и прослушал 160 музыкальных треков.

МегаФон — всероссийский оператор цифровых возможностей и пятикратный обладатель награды за самую высокую скорость мобильного интернета в России от международной компании Ookla. Компания объединяет направления ИТ и телекоммуникаций, предоставляет услуги мобильной и фиксированной связи, мобильного и широкополосного доступа в интернет, цифрового телевидения и OTT видеоконтента, инновационных цифровых продуктов и сервисов. Услугами компании в России пользуется 74,4 млн клиентов.

Тэги: Мегафон

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