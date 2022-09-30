Вологжане стали чаще делать покупки в интернете

30.09.2022 [Новости компаний]

В Boxberry рассказали, на что следует обратить внимание российским интернет-магазинам

Российский рынок электронной коммерции постепенно растет: по итогам первого квартала доля e-com в общем обороте розницы достигла 11,2%. Сначала толчком для развития e-commerce стала пандемия, а весной 2022 блокировка соцсетей способствовала тому, что на маркетплейсах появились новые продавцы.

Рост — это, безусловно, хорошо. Но есть и негативные моменты в текущем положении электронной коммерции. По данным ВЦИОМ, более 60% россиян почувствовали негативное влияние кризиса на работу и уровень дохода — покупатели стали чаще выбирать более дешевые товары.

Только 28% интернет-магазинов указали, что работают в штатном режиме. При этом 7% из них отмечают снижение количества заказов, вызванное исключительно сезонностью в продажах. Остальные 72% опрошенных столкнулись с некоторыми проблемами в работе. Например, снижение количества заказов в связи с повышением цен — на это указали 60% ответивших.

Ввиду того, что у 70,5% опрошенных интернет-магазинов в продаже не присутствовали бренды, покинувшие Россию, только 22% участников опроса отметили снижение количества заказов из-за сокращения ассортимента.

Вывод здесь один: нужно продвигать продукцию местных производителей и внимательнее относиться к ценообразованию. А обеспечить бесперебойную работу по доставке онлайн-заказов клиентам позволит надежный логистический партнер.

По данным службы доставки Boxberry, заказы из интернет-магазинов Вологодской области чаще всего отправляют в Москву, Санкт-Петербург, Череповец и Нижний Новгород. А также внутри самой области — людям комфортнее забирать покупки из пункта выдачи рядом с домом, а не ездить за товаром в офлайн-магазин.

Что касается категорий, то чаще всего клиенты заказывают товары для красоты и здоровья, одежду и обувь, а также продукты питания. Растет средний чек заказа — на 20% по сравнению с прошлым годом.

Всё это говорит о том, что люди стали больше покупать, а также ценят свое время: количество пунктов выдачи заказов и близость к дому многое значат для комфорта клиентов. Boxberry предлагает широкую географию доставки, а также простоту и удобство подключения.

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Тэги: транспортные компании, посылки

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