Дилер ŠKODA в Вологде продолжает активно работать

«Автоэкспресс» - это высокотехнологичный Дилерский центр, оснащённый интерактивным шоу-румом, который не имеет аналогов на территории Вологодской области, и отвечает самым последним требованиям бренда ŠKODA.
«Автоэкспресс» - это квалифицированные сотрудники с большим опытом работы, новейшее сервисное оборудование, уютные зоны отдыха клиентов, оснащённые digital экранами, а также комфортной детской зоной, вместительной парковкой, бесплатными кофе/чай на ресепшн, и, конечно же, индивидуальным подходом к каждому гостю.
В перечень предоставляемых услуг входят:
• Продажа автомобилей бренда ŠKODA физическим и юридическим лицам
• Сервисное, гарантийное и техническое обслуживание
• Продажа оригинальных запчастей и аксессуаров
• Установка дополнительного оборудования
• Тест-драйв всего модельного ряда ŠKODA
• Кредитование, страхование, лизинг
• Выгодный трейд-ин - обмен вашего старого автомобиля в зачет покупки нового
•Выкуп Вашего автомобиля с пробегом
•Продажа автомобилей с пробегом.
Специалисты отдела продаж, в первую очередь, руководствуются вашими пожеланиями при подборе авто. Если вы не определились с автомобилем, то вам будет предоставлена информация о каждой модели, соответствующей вашим требованиям, бесплатный тест-драйв.Также наши менеджеры подберут наилучший вариант страхования для вашего автомобиля, проконсультируют по любым вопросам и оформят полис в кратчайшие сроки.
Причин и выгод для обслуживания своего любимого автомобиля у Официального Дилера предостаточно! Но - официальный сервисный центр «АВТОЭКСПРЕСС» ŠKODA предлагает больше!
Мойка вашего авто с шампунем и кофе/чай - БЕСПЛАТНО!
Мы дарим выгоду 10% на обслуживание для всех новых клиентов, а для автомобилей старше 5 лет выгода 50% на работы и 15% на запчасти! (акции* не суммируются).
Гарантия на запчасти 2 года без ограничения пробега.
Обменяйте свой старый автомобиль на новую ŠKODA!
Не всегда есть возможность купить новый автомобиль, но если у вас есть авто с пробегом, то можно выгодно его обменять. «Автоэкспресс-трейд» приглашает воспользоваться системой трейд-ин для обмена б/у авто на новый или другой б/у. Мы предложим широкий ассортимент автомобилей для обмена — Вы наверняка сможете подобрать оптимальный для себя вариант.
Обращение в «Автоэкспресс-трейд» — это один из самых выгодных, быстрых и удобных способов пересесть на другой автомобиль.
АРГУМЕНТЫ ОБРАТИТЬСЯ К НАМ ПРЯМО СЕЙЧАС!
- Выкуп Вашего автомобиля в день обращения. Проведем сделку за пару часов. Все вопросы, включая оценку автомобиля, проверку документов и подписание договора, мы решаем на месте.
- Все виды кредитования и страхования.
- Примем Ваш авто с пробегом в зачёт покупки у нас другого автомобиля.
- Подберем автомобиль с пробегом, который будет соответствовать всем вашим пожеланиям!
Узнать подробнее о программах обмена: https://vk.com/avtoexpresstrade
Мы ждём Вас каждый день по адресу:
г. Вологда, ул. Северная, д.25А
Телефон для связи: 8(8172)28-20-00
Группа ВКонтакте: https://vk.com/avtoexpressskodavologda
*Информацию об акциях, сроке, месте и порядке проведения уточняйте по тел. 8 (8172) 28-20-00.