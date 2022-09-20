Дилер ŠKODA в Вологде продолжает активно работать

«Автоэкспресс» - это высокотехнологичный Дилерский центр, оснащённый интерактивным шоу-румом, который не имеет аналогов на территории Вологодской области, и отвечает самым последним требованиям бренда ŠKODA.

«Автоэкспресс» - это квалифицированные сотрудники с большим опытом работы, новейшее сервисное оборудование, уютные зоны отдыха клиентов, оснащённые digital экранами, а также комфортной детской зоной, вместительной парковкой, бесплатными кофе/чай на ресепшн, и, конечно же, индивидуальным подходом к каждому гостю.

В перечень предоставляемых услуг входят:

• Продажа автомобилей бренда ŠKODA физическим и юридическим лицам

• Сервисное, гарантийное и техническое обслуживание

• Продажа оригинальных запчастей и аксессуаров

• Установка дополнительного оборудования

• Тест-драйв всего модельного ряда ŠKODA

• Кредитование, страхование, лизинг

• Выгодный трейд-ин - обмен вашего старого автомобиля в зачет покупки нового

•Выкуп Вашего автомобиля с пробегом

•Продажа автомобилей с пробегом.



Специалисты отдела продаж, в первую очередь, руководствуются вашими пожеланиями при подборе авто. Если вы не определились с автомобилем, то вам будет предоставлена информация о каждой модели, соответствующей вашим требованиям, бесплатный тест-драйв.Также наши менеджеры подберут наилучший вариант страхования для вашего автомобиля, проконсультируют по любым вопросам и оформят полис в кратчайшие сроки.

Причин и выгод для обслуживания своего любимого автомобиля у Официального Дилера предостаточно! Но - официальный сервисный центр «АВТОЭКСПРЕСС» ŠKODA предлагает больше!

Мойка вашего авто с шампунем и кофе/чай - БЕСПЛАТНО!

Мы дарим выгоду 10% на обслуживание для всех новых клиентов, а для автомобилей старше 5 лет выгода 50% на работы и 15% на запчасти! (акции* не суммируются).

Гарантия на запчасти 2 года без ограничения пробега.

Обменяйте свой старый автомобиль на новую ŠKODA!

Не всегда есть возможность купить новый автомобиль, но если у вас есть авто с пробегом, то можно выгодно его обменять. «Автоэкспресс-трейд» приглашает воспользоваться системой трейд-ин для обмена б/у авто на новый или другой б/у. Мы предложим широкий ассортимент автомобилей для обмена — Вы наверняка сможете подобрать оптимальный для себя вариант.

Обращение в «Автоэкспресс-трейд» — это один из самых выгодных, быстрых и удобных способов пересесть на другой автомобиль.



АРГУМЕНТЫ ОБРАТИТЬСЯ К НАМ ПРЯМО СЕЙЧАС!

Выкуп Вашего автомобиля в день обращения. Проведем сделку за пару часов. Все вопросы, включая оценку автомобиля, проверку документов и подписание договора, мы решаем на месте. Все виды кредитования и страхования. Примем Ваш авто с пробегом в зачёт покупки у нас другого автомобиля. Подберем автомобиль с пробегом, который будет соответствовать всем вашим пожеланиям!

Узнать подробнее о программах обмена: https://vk.com/avtoexpresstrade

Мы ждём Вас каждый день по адресу:

г. Вологда, ул. Северная, д.25А

Телефон для связи: 8(8172)28-20-00

Группа ВКонтакте: https://vk.com/avtoexpressskodavologda

*Информацию об акциях, сроке, месте и порядке проведения уточняйте по тел. 8 (8172) 28-20-00.