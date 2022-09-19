В честь своего 30-летия билайн дарит часы разговоров и гигабайты интернета новым клиентам

19.09.2022 [Новости компаний]

билайн отмечает свое 30-летие и дарит 30 Гб и 30 часов исходящих вызовов внутри сети всем новым клиентам. Акция «30 лет билайн» стартовала 15 сентября и продлится до 28 сентября 2022 года.

При подключении услуг мобильного оператора новому клиенту в течение следующих 6 месяцев будут начисляться по 5 Гб интернета без ограничения скорости и 5 часов исходящих вызовов внутри сети билайна по России. Каждый месяц клиент будет получать новый пакет, неизрасходованный в течение 30 дней трафик и минуты голосовых вызовов будут исчезать.

Проверить остаток минут и гигабайт, полученных в рамках акции «30 лет билайн» можно в мобильном приложении и личном кабинете на сайте оператора.

В акции участвует новый тариф UP, в котором «живут» пять персонажей — апперов. Каждый из них обладает уникальной суперспособностью, с помощью которой можно «прокачать» свой тариф и получать дополнительные минуты разговоров, гигабайты интернета, скидки и специальные предложения.

Подробнее об акции «30 лет билайн» и тарифе UP читайте на сайте оператора — beeline.ru/customers/products

Специально к 30-летию билайн также выпустил лимитированную коллекцию мерча, вдохновленную историей компании. В частности, на представленных в коллекции предметах одежды и аксессуарах появилась узнаваемая пчела из самого первого логотипа оператора. Предзаказ на уютные свитшоты, футболки комфортного кроя из натурального хлопка, бамбуковые стаканы для кофе и коллекция металлических значков доступен с 15 сентября на сайте beeline.ru/merch

Реклама. beeline.ru

Тэги: билайн

ТОП НЕДЕЛИ

Депутат Госдумы Михаил Шеремет заявил, что России необходима всеобщая мобилизация
Директора Большевистской школы, которая добивалась ремонта здания, уволили по статье
В Вологде обиженная покупательница разнесла ларек с арбузами
В правительстве Вологодской области объяснили необходимость покупки машины за 13 млн рублей
Останки старого причала и баржи оголились из-за низкой воды на берегу Шексны
Жительница Харовска выложила в сеть интимные фото знакомой
В Вологде 11 человек эвакуировали из-за пожара в автосалоне на улице Северной
В Череповецком районе произошла смертельная авария - столкнулись три машины
В Вологде на нескольких улицах с 15 сентября ограничат теплоснабжение
В Вологде на 10 женщин приходится 8 мужчин

Похожие новости

Билайн и главы регионов заключили соглашения о развитии цифровой среды по всей России

Основными задачами по этим договоренностям станут развитие цифровой среды и экономики на территории регионов, помощь в реализации национальных программ и проектов

270
0

Билайн помогает вовлечь население в предпринимательскую деятельность

Билайн в Калининградской области запустил решение, которое поможет предпринимателям определять самые подходящие локации для открытия новых точек продаж

700
0

К 1 сентября билайн запустил для жителей Вологодской области акцию на смартфоны

Абоненты смогут приобрести мобильный телефон с выгодой до 10 000 рублей

541
0

Новый тариф UP от билайна — тысячи вариантов в одном решении

Билайн запускает новый тариф UP, который заменит собой основную тарифную линейку оператора для новых продаж и переходов.

963
0

Жителям Вологодской области доступен «Семейный бонусный пакет 50 ГБ» от билайн

В ее рамках абонентам будет предложены 50 ГБ ежемесячно на 12 месяцев

1270
0

Запасайся и экономь: билайн предлагает вологжанам абонементы на связь

Оператор билайн запускает новое предложение для вологжан «Абонементы на 12 месяцев»*

1224
0

Билайн значительно улучшил голосовую связь на трассе Вологда — Череповец

Оператор связи билайн за 2021 и 2022 годы построил новые базовые станции вдоль трассы А-114 Вологда-Новая Ладога от Вологды до Череповца

1120
0

Билайн и Everland помогли трудоустроиться сотням людей с инвалидностью

Всего валидацию на онлайн-платформе для профессионального обучения прошли 1572 участника

1279
0

Купи Samsung Galaxy в Билайн вместе с услугами связи и аксессуарами и получи выгоду до 40%

Акция «Выгода до 40% на Samsung Galaxy» стартовала в интернет-магазине и розничной сети оператора

1428
0

Дед Мороз обогнал Снегурочку в новогоднем рейтинге самых интернет-активных сказочных героев

Билайн проанализировал как сказочные герои использовали мобильную связь перед Новым Годом

1164
0

Новогодние подарки в «Мой Билайн»: интернет, минуты, скидки и многое другое

Билайн дарит своим клиентам возможность получить дополнительные гигабайты интернета, минуты, скидки и множество других подарков к Новому году. Каждый клиент может получить бесплатно до 5 разных бонусов в дополнение к своему тарифу

1237
0

Новогодние скидки в Билайн: Samsung Galaxy А51 от 399 рублей в месяц

В преддверии долгожданных праздников Билайн предлагает по-настоящему новогодние скидки более 50% на смартфоны Samsung Galaxy

1112
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Предпринимателя, перекрывшего дороги жителям Харовского района, заключили под стражу
Из-за кризиса автозапчастей в сегменте обязательного автострахования возник коллапс
Банк «Открытие»: котировки золота обновляют минимумы нескольких лет
В честь своего 30-летия билайн дарит часы разговоров и гигабайты интернета новым клиентам
Житель Череповца пытался сжечь сожительницу
В Череповце служебная овчарка помогла найти школьника, который прогуливал уроки
В Карелию из Вологодской области ввезли древесину, которая может быть заражена
 
07.09.2022 [Политика]

«Надеюсь, меня не изберут»: какие они выборы 2022 года?

3470
0
18.09.2022 [БлогоVO]

Я опять про наболевшее, про нашу дорогу Ирдоматка — Шайма

355
0
16.09.2022 [Обзор Прессы]

«Не помню, вышел сам или помог инструктор»: почему я рекомендую прыгнуть с парашютом — первые эмоции

526
0

При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru

Мнение редакции может не совпадать с мнением автора публикации

Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика