Одна из первых кофеен Вологды снова открылась после перерыва

19.09.2022 [Новости компаний]

Почти 20 лет назад в Вологде на ул. Ленина, 3 открылась кофейня «Каффа». Она разместилась в бывшем гардеробе столовой, которая находилась этажом выше. Сегодня кофейня изменила свой облик, но сохранила традиции. Как удалось объединить историю заведения с его новым образом, рассказывают владельцы бизнеса.

Кофейня «Каффа» открыла свои двери для посетителей в 2003 году. Свое место для кофеманов областной столицы решил создать предприниматель Евгений Брындин, взяв за основу опыт работы подобных заведений в Москве и Санкт-Петербурге. Кстати, сегодня кофейни в привычном нам виде кажутся обычным делом, однако в современной России они появились лишь в 1998 году.

«Мы изначально позиционировали себя, как место, куда можно прийти и посидеть за столиком, пообщаться с друзьями, отдохнуть от суеты, а не только выпить кофе. Хотя, помню, нам говорили: «У вас рядом будут продавать кофе в граненном стакане за 6 рублей, а вы будете 30 мл отпускать по 30 рублей. На что вы рассчитываете?» Нам нравилась дружеская атмосфера кофеен, их приятная обстановка, и, конечно, сама идея открыть заведение, которое будет не общепитовским в плохом смысле этого слова», - вспоминает Евгений Брындин.

«Каффа» стала одной из первых кофеен, появившихся в Вологде. И эта оригинальность прослеживается в самом название заведения.

«Тогда было модно называть кофейни словами, связанными с кофе: как раз открывались CoffeeBean, «Кофемания», «Кофе Хауз». Мы хорошо изучили историю и узнали, что, по одной из версий, первые зерна кофе были обнаружены в местности Каффа в Эфиопии», - комментирует основатель кофейни.

Примечательно, что новым совладельцем кофейни стал один из ее первых сотрудников – Николай Чистяков. Предприниматель решил акцентировать внимание посетителей на работе баристы, и теперь в «Каффе» столики и стулья расставлены таким образом, чтобы все посетители могли видеть, что происходит на баре.

«Если помните, у «Каффы» всегда был уклон в итальянский кофе. А в Италии пьют только эспрессо, другой кофе они не признают. И когда мы захотели восстановить этот проект, то захотели сделать тоже один вид кофе, но очень-очень качественный. И специально собрали сбалансированную смесь зерен, из которых будет приготовлен эспрессо, который понравится всем группам населения», - говорит новый совладелец кофейни Николай Чистяков.

По вкусу придутся и десерты, которыми будут угощать посетителей. В меню акцент также сделан на итальянские сладости, но приготовлены они с использованием вологодских продуктов.

«Мы решили заменить исконно итальянские ингредиенты нашими вологодскими. Например, у нас есть канноли (прим. ред. – трубочки) с вологодской ряженкой, добавлением корицы. Это рецепт, которого нигде нет», - говорит Николай Чистяков.

Уникальным является и помещение кофейни. Раньше на первом этаже дома на ул. Ленина, 3 располагался гардероб столовой, находящейся этажом выше. Поэтому место – сложное по конфигурации: с одной стороны – прямоугольное, с другой - округлое. Эта особенность, учитывая, что площадь помещения сравнительно небольшая, придает «Каффе» камерность и подчеркивает ее исключительность.

«Мы хорошо понимаем, что наше заведение обладает определенной идентичностью и историей в Вологде, поэтому, проводя ребрендинг, постарались подчеркнуть эти моменты. Даже на уровне ремонтно-строительных работ. Например, когда очистили стены, мы обнаружили краску синего цвета, предположительно, ею были окрашено помещение в 70-х годах. Мы решили восстановить этот цвет на стенах и сохранить на них все выбоины и технические воздействия», -говорит Николай Чистяков.

Первыми посетителями обновленной «Каффы» стали вологжане, которые приходили сюда выпить кофе 10-15 лет назад. Они отмечают, что их любимая кофейня по-прежнему держит качество и радует своих гостей оригинальным видом и интересными гастрономическими предложениями.

Полина Салата

Тэги: кофе, кофейни, Каффа

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