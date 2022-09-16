Segezha Group приняла участие в «ЛЕСДРЕВМАШ-2022»

16.09.2022 [Новости компаний]

13-14 сентября «на полях» одной из ведущих международных отраслевых выставок в Москве «ЛЕСДРЕВМАШ-2022» представители Segezha Group (MOEX: SGZH, входит в АФК «Система») приняли участие в специализированных мероприятиях.

Технический директор ООО «Сокол CLT» (входит в Segezha Group) Максим Бабаев представил холдинг на конференции «Рынок пиломатериалов в процессе восстановления: экспорт, потребление, производство» в рамках форума предприятий ЛПК WoodWorld-2022. Он подчеркнул важность формирования устойчивого предложения и спроса на CLT в России. В настоящее время данные по этим показателям в России статистически ничтожны. Более того, до открытия первого промышленного производства Segezha Group проекты реализовывались с использованием импортного материала. В настоящее время благодаря налаживанию внутрироссийского масштабного производства CLT и развитию многоэтажного деревянного домостроения можно говорить о начале эффективного импортозамещения, а также становлении экологичного девелопмента в России. Реализация первого такого проекта уже близится к завершению. Это возведение жилых четырехэтажных CLT-домов холдингом Segezha Group в г.Сокол Вологодской области. 

Максим Бабаев сообщил, что сокольский проект подтвердил высокую скорость, простоту и качество строительства из CLT. Он также указал на важность государственной поддержки деревянного домостроения, приведения в соответствие с передовыми технологиями российской нормативной базы, пожарных требований и ограничений. Представитель Segezha Group уверен, что в обозримой перспективе CLT-технологии в России будут динамично развиваться, особенно в арктическом регионе, с вечной мерзлотой, а также в районах с повышенной сейсмической активностью. 

 

Тэги: сегежа

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