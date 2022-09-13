Программирование в жизни современного ребенка

Ваш ребенок обожает современные гаджеты и не выпускает телефон из рук, а в свободное время предпочитает играть на компьютере? Вас беспокоит то, что он слишком много времени проводит за монитором, в пустую растрачивая свою жизнь на такое увлечение? Попробуйте направить его интерес к технологиям в правильное русло.

Предложите своему ребенку детские курсы программирования. Компьютерная академия ТОР даст ему возможность реализовать свои таланты и подарит отличную профессию в будущем.

Почему программирование нравится детям

Занятия по программированию для детей — дело увлекательное. На них ребенок научится писать программы, приложения для смартфонов, игры, создавать мотивацию. Вы только представьте, какое будет достижение для сына или дочери, когда они создадут свой собственный сайт! Обучение в Компьютерной академии ТОР проходит в кругу единомышленников, что только усиливает мотивацию детей и вызывает интерес. И заинтересовать ребенка просто — они же так любят всю современную технику.

Помимо интересного хобби занятие программированием даст ребенку много полезных навыков:

креативное мышление — для создания анимации или игры понадобится хорошая фантазия. Взрослым кажется, что написание кодов — скучное занятие. Вы просто не знаете, какой простор для воображения открывает кодинг;

мотивация — видя, как что-то получается у других учеников курса, ваш ребенок точно не захочет сдаваться, будет проявлять упорство и добиваться поставленной цели;

общение — важно не просто иметь много друзей, а окружать себя людьми, с которыми вас объединяют общие интересы. Поэтому тематические курсы отлично помогают детям развивать навыки коммуникации, работы в команде. Все это пригодится им в жизни, даже если они не станут программистами;

логическое мышление — для работы с кодом логика необходима. На занятиях по программированию преподаватель должен научить воспитанников вычислительным подходам к решению разных задач. Это когда большая сложная задача раскладывается на мелкие составляющие, все незначительные элементы исключаются из процесса, что позволяет выстроить логичный алгоритм и достичь желаемого результата. Согласитесь, такой навык пригодится в любой ситуации;

самовыражение — создание любого собственного продукта побуждает детей выразить свои интересы, особенности, взгляды. Это же произойдет и при написании игры, анимации, программы;

борьба со страхом ошибиться — совершить ошибку боятся и взрослые, что уж говорить о детях. Программирование же учит тому, что в ошибках нет ничего критичного. Если в код закралась ошибка, ее нужно найти и исправить. И ничего страшного, достаточно отметить команду. Это обучение на своих ошибках, которое покажет ребенку: ошибаться можно, главное, уметь все исправить. Заодно и внимание улучшит;

В каком возрасте начинать обучение

Можно, конечно, отдать ребенка на курсы по программированию едва ли не с трех лет. Но непосредственно программирования там будет далеко. Лучший возраст для начала обучения — начальная школа. В 7-8 лет детям уже интересно такое направление, они понимают, что это хорошая профессия на перспективу.

Ничего страшного, если ваш ребенок уже в подростковом возрасте. Начинать можно и в 10-15 лет. Азы работы программиста — язык программирования. И для разного возраста есть своя язык программирования. Поэтому, сколько бы лет не было вашему ребенку, он может начать развивать свои компетенции в программировании прямо сейчас.

Обучение программированию в Вологде

В Вологде Компьютерная академия Тор работает на базе Колледжа цифровых технологий IT ТОР. Современные учебные классы со всей необходимой техникой и опытными преподавателями ждут ваших детей в самом центре города — на Козлёнской, 3.

В зависимости от возраста ребенка можно выбрать учебную программу «Первый Шаг» или «Малую Компьютерную Академию».

Первый Шаг

Это как раз курс для детей 7-8 лет. На занятиях дети знакомятся с информатикой и информацией, основами работы на ПК, работой в интернете, массивами данных, алгоритмами, блок-схемами, осваивают компьютерную графику, основы программирования, создают анимацию, работают с текстом, изучают основы операционных систем, учатся оформлять презентации.

Срок обучения — 18 месяцев (два академических года). Занятия проходят раз в неделю по выходным, что позволит легко совмещать это хобби с уроками и тренировками в секциях или занятиями в кружках.

Малая Компьютерная Академия

Здесь есть разделение на возрастные группы: 9-12 лет и 13-14 лет.

Первые за время обучения научатся создавать сайты, познакомятся с принципами работы искусственного интеллекта и больших данных, освоят несколько языков программирования (Python, Kodu, Construct3), 3D-моделирование, научатся создавать роботов, спроектируют мобильное игровое приложение дополненной реальности и даже разработают собственный стартап.

Ребята постарше освоят азы программирования, веб-дизайна, 3D-анимации, создания мобильных игр, создания сайтов и многое другое. Подробную программу обучения можно найти на сайте Компьютерной Академии ТОР в Вологде.

Компьютерная академия ТОР ждет вас по адресу: г. Вологда, ул. Козлёнская, 3, 3-й этаж, офис 4

Записаться на консультацию можно по телефону: +7 (8172) 578-573 или на сайте.

Компьютерная Академия TOP была образована в 1999 году. Сейчас в ее составе — 142 филиала, расположенные в разных регионах России. В Академии готовят профессиональных программистов, дизайнеров, системных инженеров, которых нельзя заменить искусственным интеллектом. Для этого помимо профильных знаний студентов учат понимать задачи, мыслить готовыми проектами и работать в команде.