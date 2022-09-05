Как проходят капитальные ремонты жилья на Вологодчине?

В 2022 году краткосрочный план капитального ремонта в нашем регионе будет выполнен вовремя — как и в предыдущие годы.

Областной Фонд капитального ремонта многоквартирных домов ведёт работы в соответствии с графиком. На сегодняшний день завершена уже половина из них.

Фото: до/после г. Сокол, улица Советская, д. 60

Системный подход

«Наша отличительная особенность — в том, что мы подходим комплексно к каждому проводимому капитальному ремонту конструктивного элемента или инженерных сетей, то есть, не ограничиваемся ремонтом крыши над несколькими подъездами, а ремонтируем крышу над всем домом, перестилая её заново по современным технологиям. При ремонте фасада мы не только меняем окна в местах общего пользования, но и обновляем внешний облик здания (штукатурим и красим стены, делаем вентилируемые фасады, ремонтируем балконы и т. д.). При ремонте инженерных сетей идет полная замена трубопроводов по всему дому, а не только по подвалу», — говорит директор Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Вологодской области Игорь Михельсон.

Ключевая задача Фонда — сделать все эти работы качественно и в положенные сроки. И эта задача выполняется.

Согласно краткосрочному плану капремонта на 2022 год, в области необходимо выполнить 225 видов строительно-монтажных работ на 174 объектах.

«В этом году мы меняем крыши на 131 доме, ремонтируем 57 инженерных сетей, в 18 домах — проведем ремонт фундамента, и утеплим 15 фасадов. Кроме того, в четырёх домах уже установили лифтовое оборудование», — перечислил Игорь Михельсон.

Что касается географического расположения объектов, то на сегодняшний день полностью завершён капитальный ремонт в Бабаевском, Вожегодском, Кичменгско-Городецком, Никольском, Сямженском и Череповецком районах.

Выполнение краткосрочного плана на 2022 год идёт строго в соответствии с установленным графиком. К середине осени планируется сделать 75% работ, а к концу года план будет реализован на 100%.

Фото: до/после Тотемский район, п. Юбилейный ул. Галушко, д. 9

Всё под контролем

«Для того, чтобы капитально отремонтировать дом, нужно проделать большой объём работ: провести осмотры, разработать проектно-сметную документацию, согласовать план действий с жителями, управляющей компанией и муниципалитетом, провести конкурсы, на которых отобрать самых надёжных, опытных и квалифицированных подрядчиков, осуществлять контроль, пройти приёмку работ и т. д.», — пояснил Игорь Михельсон.

Такой алгоритм действий позволяет максимально чётко учесть интересы жителей дома, осуществить именно тот капремонт, который необходим и, что немаловажно, обеспечить жёсткий контроль работы подрядчиков.

Для того, чтобы оплатить работы подрядной организации за проведенный капитальный ремонт по Общему счету, создаётся специальная комиссия, включающая: жителей дома, представителей управляющей организации, муниципалитета, подрядной организации, строительного контроля и Фонда капитального ремонта МКД ВО, где каждый ее участник должен подписать акт приемки выполненных работ. Таким образом денежные средства, аккумулируемые на Общем счете, находятся в безопасности и не будут потрачены впустую.

Это особенно актуально в существующей экономической ситуации, когда закупочные цены на материалы растут, многие логистические потоки приходится перестраивать, а поставщики испытывают трудности с наличием необходимых материалов и оборудования.

Чёткий порядок действий и строгий надзор над всеми этапами капремонта позволяют Фонду эффективно решать такие проблемы. В результате, несмотря на сложности, краткосрочный план на 2022 год выполняется в соответствии с графиком, а подрядные организации, с которыми сотрудничает ФКР, выполняют свои работы качественно и вовремя.

Одной из приоритетных задач Фонда является выполнение работ, связанных с системами теплоснабжения. Поэтому данные капитальные ремонты уже на протяжении многих сезонов завершаются до начала отопительного сезона. Конечно же и текущий год не исключение.

«Выстроена чёткая и прозрачная система взаимодействия. К примеру, порядок отбора и привлечения подрядчиков строго регламентирован. С нами работают только компании, прошедшие предварительный отбор, имеющие соответствующую материальную базу, квалифицированных сотрудников и являющиеся членами саморегулируемой организации. Даже если подрядная организация окажется ликвидирована, мы исполним гарантийные обязательства перед собственниками самостоятельно», — отметил Игорь Михельсон.

Деньги — в дело

Об эффективности работы Фонда говорит и тот факт, что собираемость взносов на капитальный ремонт на общем счёте неуклонно растёт. Если в 2014 году она составляла 55,6%, то сейчас увеличилась до 95,25%. Это один из самых высоких показателей среди регионов России.

Достичь такого хорошего результата удалось благодаря системной работе с должниками, в результате чего задолженность стала погашаться быстрее и в больших объёмах, чем раньше.

Можно сказать, что на этом направлении ФКР вышел на новый уровень взаимодействия с гражданами и организациями. Проводятся регулярные переговоры, сверяются расчёты, направляются претензионные письма и т. д.

В период с 2015 по 2022 годы включительно на неплательщиков поданы десятки тысяч исковых заявлений о взыскании задолженности в судебном порядке — на общую сумму более 700 миллионов рублей.

Все полученные таким образом средства направляются на капитальный ремонт многоквартирных домов. А это значит, что на Вологодчине становится всё больше многоэтажек, в квартирах которых становится теплее, а крыша перестаёт протекать. Таким образом улучшается внешний вид наших населенных пунктов и качество жизни вологжан.

Фото: до/после Вологодский район, п. Ермаково, ул. Строителей, д.7

Индивидуальный подход

Сегодня в Областную программу капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах включены 9714 домов.

За период с 2015 года по 2021 год включительно капитальный ремонт проведён в 3299 домах, при этом выполнены 6111 видов ремонтных работ на общую сумму почти 6 миллиардов рублей.

Уже в этом году ФКР начал подготовку к реализации краткосрочного плана на 2023 год. Ведутся подготовительные мероприятия по его выполнению: осуществляется выезд проектировщиков на дома, по которым планируется проведение капитального ремонта, работы согласовываются с жильцами дома и все нюансы проговариваются с управляющими компаниями, далее разрабатывается проектно-сметная документация, которая проходит согласование с управляющими компаниями и проходит экспертизу. Для Фонда данный порядок действий давно стал нормой.

Однако, при выполнении капитального ремонта инженерных сетей случаются и заминки, которые могут возникать из-за того, что не все собственники жилья хотят впускать рабочих в свои квартиры. Причины могут быть разные: сделанный ремонт и зашитые в коробы коммуникации, отъезд на дачу или в отпуск и др. В каждом случае такие вопросы приходится решать индивидуально.

Любой житель Вологодчины, желающий задать вопросы по капремонту, может позвонить в Фонд по телефонам (8172) 23-94-05 или 8-800-350-34-91 и узнать все необходимые ответы.

В соцсети «ВКонтакте» создана группа Фонда, где также можно получить множество полезной информации, прочесть актуальные новости и написать сообщение.

Кроме того, можно написать на электронную почту ФКР [email protected]фкрмкд35.рф либо зайти в раздел «Обратная связь» на официальном сайте http://фкрмкд35.рф и получить необходимые консультации.

С целью оперативности доставки платёжных документов до собственника, предлагаем зарегистрироваться в личном кабинете на официальном сайте Фонда для получения электронной квитанции. Кроме того, данная регистрация даст возможность просмотра всей истории платежей и начислений по лицевому счёту, узнать планируемый срок проведения ремонта. А также имеется возможность задать интересующий вопрос и получить ответ в максимально короткие сроки.