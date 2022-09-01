СЕВЕРГАЗБАНК в разы увеличил выплаты по кэшбэку

01.09.2022 [Новости компаний]

Ко Дню знаний СЕВЕРГАЗБАНК улучшил ряд условий по клиентским программам и запустил новое акционное* предложение. В программе лояльности обновлены три категории повышенного кэшбэка, которые больше соответствуют текущему моменту. Кроме того, появился кэшбэк в десятках новых категорий товаров и услуг. А также к 1 сентября банк приурочил праздничную акцию — до 7 сентября действуют сниженные ставки по ипотеке и потребительским кредитам для работников образовательных учреждений и родителей школьников.

Повышенный кэшбэк к школе

С начала августа обновлены три категории повышенного кэшбэка в рамках программы лояльности банка. Теперь вместо категорий спортивной тематики повышенный кэшбэк действует при расчетах картами банка в цветочных магазинах, магазинах подарков и сувениров, а также в магазинах канцелярских принадлежностей.

Данные товары особенно актуальны ко Дню знаний 1 сентября, когда родители и дети готовятся к школе. Также эти условия продолжат действовать в ближайшие месяцы. Размер повышенного кэшбэка в СЕВЕРГАЗБАНКЕ составляет 5%!

СЕВЕРГАЗБАНК в несколько раз увеличил финансирование кэшбэк-программы

С 1 сентября в банке действуют новые условия начисления кэшбэка. Теперь кэшбэк в распространяется на десятки новых категорий товаров и услуг. В частности, кэшбэк начисляется при покупке продуктов питания, одежды, топлива, оплате пассажирских перевозок, лекарств и медицинских изделий, бытовой техники, мебели, книг и других товаров*. При этом базовый размер по всем категориям кэшбэка равняется 1%. В продовольственных магазинах размер кэшбэка равен 0,5%.

СЕВЕРГАЗБАНК снизил ставки по ипотеке и кредитам

Наступление осени — это не только начало нового учебного года, но и возможность привнести в свою жизнь что-то новое. В честь Дня знаний СЕВЕРГАЗБАНК объявляет праздничную акцию — снижение ставок по кредитам. Специальные условия действуют до 7 сентября включительно для родителей школьников, а также работников образовательных учреждений.

В период действия праздничной акции можно оформить по сниженной ставке ипотечный кредит на приобретение жилья в новостройке или покупку квартиры на вторичном рынке. Также в СЕВЕРГАЗБАНКЕ на более привлекательных условиях будет доступен потребительский кредит или перекредитование уже действующих кредитов в сторонних банках.

*Информацию об организаторе акции, сроке, месте и порядке проведения уточняйте по тел. 8 (800-10) 0-55-22. Кэшбэк не действует в следующих категориях: операции в казино и тотализаторах, on-line играх, оплата лотерейных билетов, пополнение электронных кошельков, оплата услуг связи, ЖКХ и др. Кэшбэк действует по тем картам СЕВЕРГАЗБАНКА, по которым тарифами предусмотрено наличие программы лояльности. Для повышенного кэшбэка 5% максимальная сумма операций составляет 60 тыс. руб., для держателей премиальных карт — 100 тыс. рублей. Для других категорий ограничения максимальных сумм не предусмотрены. Справочная информация по МСС-кодам повышенных категорий (МСС — Merchant Category Code):  Цветочные магазины — код категории продавца 5992;  Подарки. Сувениры — 5947;  Канцелярские принадлежности — 5943. Подробнее о программе лояльности Банка для держателей карт можно узнать по ссылке

Акционерное общество «СЕВЕРГАЗБАНК» (АО «БАНК СГБ»). Универсальная лицензия Банка России № 2816 от 26.03.2020.

Тэги: школа, кэшбек, банки

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