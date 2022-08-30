«Балтийский лизинг» поддерживает бизнесменов Вологды гибкими условиями

«Балтийский лизинг» поддерживает клиентов в непростой экономический период и внедряет новые антикризисные предложения, которые могут помочь бизнесу в развитии.

Директор вологодского филиала компании Дарья Сильнягина рассказала подробнее о некоторых из них.

«В 2022 году бизнес столкнулся с трудностями, которые нельзя было предугадать. „Балтийский лизинг“ не приостанавливал заключение сделок с клиентами, но сложившаяся ситуация коснулась абсолютно всех, что потребовало корректировок бизнес-процессов. В связи с этим мы пересмотрели свою продуктовую линейку — были улучшены условия экспресс-программы в сегменте оборудования, по некоторым программам был увеличен срок действия договора, размер аванса, который требуется при заключении сделки, стал ниже», — рассказала Дарья Сильнягина.

Например, для аграриев весной 2022 года была запущена актуальная комплексная программа «Агро рулит». В рамках этого предложения клиенты могут получить любую сельскохозяйственную технику, а также другое имущество для эффективного развития компании, например, легковой или грузовой транспорт. Сделки оформляются с авансом от 0% на срок до 60 месяцев. При этом для финансирования доступна как новая, так и бывшая в эксплуатации техника.

Важное преимущество программы «Агро рулит» — это гибкие графики платежей. Клиенты могут выбрать один из двух вариантов оплаты: получить единовременную отсрочку по выплате основного долга в течение первых шести месяцев с даты подписания сделки, или согласовать сезонный график, выбрав удобные условия. В обоих случаях при отсрочке по выплате основного долга, клиент в эти месяцы платит только проценты по договору лизинга.

Отметим, что в 2022 году более выгодной и удобной стала также экспресс-программа «Балтийского лизинга» в сегменте оборудования. Кроме того, улучшены условия на приобретение автотранспорта и спецтехники, бывших в эксплуатации. В рамках обновления снижены авансы и увеличен возраст имущества, доступного к финансированию.

Еще одна актуальная возможность для бизнеса — возвратный лизинг. С помощью этого инструмента можно продать лизинговой компании свое имущество, а затем оформить на него же договор лизинга. Это позволяет бизнесу получить дополнительные средства на свое развитие, сохранив технику, продолжив ее эксплуатировать. При этом такие сделки предусматривают налоговые преференции: лизинговые платежи можно отнести на себестоимость в полном объеме, возможна ускоренная амортизация, НДС в составе платежей принимается к зачету полностью.

Подать заявку на лизинг можно на официальном сайте baltlease.ru, по телефону 8 800 222 0 555, а также в мобильном приложении компании, которое доступно любому пользователю смартфона с App Store, Google Play и Huawei AppGallery. Это дает возможность быстро начать сотрудничество с компанией в любое удобное для вас время: регистрируйтесь, оставляйте заявку и следите за этапами ее обработки онлайн.

Справка:

*При заключении договора лизинга индивидуально согласовываются условия оказания услуг, влияющие на сумму расходов, которую понесет лизингополучатель: срок лизинга, размер первого (авансового) платежа, интенсивность возмещения расходов на приобретение предмета лизинга в составе лизинговых платежей, удорожание, выбор страхователя, страховщика, стороны, на имя которой регистрируется предмет лизинга. Предложение не является офертой. ООО «Балтийский лизинг».