Segezha Group поддержит лучших студентов лесных специальностей

24.08.2022 [Новости компаний]

23 августа стартовала новая корпоративная стипендиальная программа Segezha Group (MOEX: SGZH, входит в АФК «Система»). 

Холдинг запустил систему поощрения талантливых и перспективных учащихся техникумов и колледжей, получающих образование по техническим специальностям лесной промышленности. 

Проект охватывает 7 регионов присутствия компании — Республику Карелия, Красноярский край, Архангельскую, Вологодскую, Иркутскую, Костромскую и Кировскую области. Принять участие в конкурсе могут учащиеся 2-4 курсов профильных техникумов и колледжей — всего 9 учебных заведений. Будет отобрано 50 лучших студентов. Стипендиаты получат ежемесячную выплату в размере 3 тыс. рублей в период теоретических занятий, гарантированное место для прохождения производственной практики на одном из 11 предприятий Группы, опытного наставника, возможность участия в корпоративных мероприятиях холдинга, новый круг общения с профессионалами в сфере лесопромышленного комплекса.

Вице-президент по управлению персоналом Segezha Group Оксана Тихонова говорит: «Современный леспром является высокотехнологичной отраслью. На предприятиях нашего холдинга установлено передовое оборудование. В фокусе внимания — выпуск продукции высоких переделов сырья. Одновременно идет ускоренная цифровизация — практически на всех направлениях внедряются высокотехнологичные ИТ-решения. Для реализации планов дальнейшего развития компании нам нужны квалифицированные, мотивированные на профессиональный рост сотрудники. Мы готовы поддерживать потенциальных членов нашей команды уже во время обучения в колледжах и техникумах — с прицелом на дальнейшее трудоустройство в нашем холдинге».

Подать заявку на корпоративную стипендию и получить о ней более подробную информацию можно на официальном сайте Segezha Group

Тэги: стипендии, студенты

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