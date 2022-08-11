МегаФон провел масштабную модернизацию сети в районе озера Байкал

11.08.2022 [Новости компаний]

МегаФон провел масштабную модернизацию сети в районе озера Байкал, которое ежегодно посещают более 1 млн туристов. В самых популярных местах отдыха – на западном берегу озера в Иркутской области и на восточном побережье со стороны Республики Бурятия – скорость мобильного интернета увеличена вдвое. 

Связисты установили новые базовые станции и модернизировали действующие – это позволило расширить сеть на Байкале в 1,5 раза и обеспечить двукратное увеличение скорости мобильного интернета. Ранее в начале туристического сезона МегаФон в четыре раза увеличил емкость транспортного канала связи, чтобы подготовить инфраструктуру к пиковым нагрузкам. 

Основные работы были проведены в популярных местах крупнейшего острова Ольхон и по пути на его переправу, а также на побережье Малого моря, в Прибайкальском национальном парке, Баргузинском государственном природном биосферном заповеднике. Высокоскоростной мобильный интернет впервые появился и в труднодоступных точках побережья – например, МегаФон стал единственным оператором связи на курорте с горячими источниками Хакусы в северной части озера.

По данным МегаФона, за последние два года туристический поток на Байкал увеличился в 2,5 раза, а мобильный трафик российских путешественников вырос практически в 4 раза. Наибольшей популярностью отдых пользуется у москвичей: они лидируют и по числу визитов, и по объему передачи данных (на них приходится 23% от общего трафика). В топе регионов, жители которых чаще всего приезжают к самому глубокому озеру планеты, Красноярский край, Санкт‑Петербург, Забайкалье, Новосибирская область, Якутия и Кузбасс. 

С начала лета на Байкале отдохнуло на 41% больше жителей Вологды, чем годом ранее. Вырос и мобильный трафик вологодских туристов – на 65% до 260 Гигабайт. Такого объема достаточно, чтобы выложить более 40 тысяч фото в соцсетях. Проговорили вологжане столько же, сколько и в прошлом году, – более 3 тысячи минут

«Отдых на Байкале ежегодно входит в топ российских направлений, а новые возможности для экологического, оздоровительного и событийного туризма только усиливают интерес к региону. Одновременно с этим заметно растет и мобильный трафик наших абонентов в главных точках притяжения туристов на побережье. Благодаря работе по улучшению качества и расширению покрытия сети МегаФона туристы со всей России смогут оставаться на связи и пользоваться цифровыми сервисами при выборе любого формата отдыха на Байкале», — комментирует Алексей Титов, технический директор МегаФона.

Важное значение развитие технологий связи имеет и для местных жителей. Вокруг озера расположено более 80 малых населенных пунктов, где проживают около 100 тысяч человек. Жители небольших поселений теперь также могут пользоваться современными онлайн-сервисами, в том числе для развития частной туристической деятельности.

К 2024 году количество путешественников в Иркутскую область и Бурятию прогнозируется на уровне 3,9 миллиона человек. Развитие технологий связи на Байкале в перспективе также поможет внедрить цифровые решения для экологической безопасности озера.

МегаФон – всероссийский оператор цифровых возможностей, оператор №1 в России по покрытию сети и скорости мобильного интернета, что подтверждают независимые исследования международной компании Ookla. Компания объединяет направления ИТ и телекоммуникаций, предоставляет услуги мобильной и фиксированной связи, мобильного и широкополосного доступа в интернет, цифрового телевидения и OTT видеоконтента, инновационных цифровых продуктов и сервисов. Услугами компании в России пользуется 74,4 млн клиентов.

Тэги: Мегафон, мобильная связь

ТОП НЕДЕЛИ

В Череповце охранник магазина остановил пенсионерку, которая собиралась перевести 523 тысячи рублей мошенникам
В Вологде насмерть разбился мотоциклист
Семь человек пострадали в массовом ДТП у поселка Марфино Вологодского района
Жительница Тотемского района отказалась платить долги сына после его смерти и выиграла суд у банка
87-летняя жительница Вологды обнаружила змею в пакете с ягодами, которые купила с рук
В Вологде осудили врача, который подделывал медицинские справки призывникам
В Вологодской области выявлен очаг чумы свиней
Строительство Некрасовского моста в Вологде обещают начать в 2023 году
В Вологде предстанет перед судом директор госпредприятия за крупную взятку
Жителя Сокольского района осудили за убийство и изнасилование 17-летней давности

Похожие новости

Мегафон: россияне стали активнее интересоваться покупками товаров на вторичном рынке

Суммарный трафик на сайтах 14 популярных классифайдов и ресейл-платформ вырос в этом году на 33%

1139
0

МегаФон переводит ключевые HR-процессы на отечественный софт

Переход на отечественный софт позволит не зависеть от регулярных лицензионных платежей и экономить десятки миллионов рублей ежегодно

558
0

Мегафон с помощью нейронной сети и искусственного интеллекта помогает следить за безопасностью городов

Первым городом, где внедрено комплексное решение, стал курорт Анапа, куда ежегодно приезжают до 5 млн туристов

674
0

Мегафон признан лучшей мобильной сетью в России

Телеоператор набрал максимальный балл за покрытие сети и продемонстрировал самую высокую скорость мобильного интернета

624
0

Мегафон разработает для Магнитогорского металлургического комбината уникальную цифровую платформу

Система автоматизирует управление, контроль и анализ работы техники

540
0

Мегафон: разговаривать по телефону и проводить время в Интернете одновременно - это легко!

МегаФон лидирует по развитию технологии Voice over LTE (VoLTE) в России

851
0

Мегафон: россияне чаще всего ездят отдыхать в Белоруссию, Турцию и Казахстан

Число россиян, отправившихся в путешествие за границу в апреле–июне, стало рекордным за три последних года

768
0

Кибератаки повысили спрос на системы информационной безопасности

80% компаний признают, что бизнес все еще не уделяет должное внимание управления киберрисками

 

833
0

МегаФон научит российских школьников противостоять кибербуллингу

Обучающую платформу «Цифровое доверие» протестирует общество «Знание»

683
0

МегаФон и «Россети Ленэнерго» протестируют новые технологии в электроэнергетике

Соглашение о сотрудничестве подписано 15 июня на Петербургском международном экономическом форуме

651
0

Участники Петербургского международного экономического форума протестируют новый голосовой помощник от Мегафона

Голосовой помощник Ева станет доступен абонентам по всей России в третьем квартале 2022 года

729
0

МегаФон поможет школьникам подготовиться к ЕГЭ, добавив скорость Интернета

В конце учебного года наблюдается рост интереса выпускников и преподавателей к сайтам, необходимым для подготовки к ЕГЭ и ОГЭ

867
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Жители Вологды могут присоединиться к обсуждению благоустройства площади Революции 16 августа
В Вологодском районе грибник нашёл в лесу артиллерийский снаряд
Мошенник из Москвы обманул вологжанку, которая заказала у него аквариум
МегаФон провел масштабную модернизацию сети в районе озера Байкал
Суд обязал администрацию Усть-Кубинского района обеспечить местных жителей дровами
В Вологде появится специальный велогородок со светофорами и разметкой
В Вологде задержали подозреваемого в убийстве, совершённом 20 лет назад
 
18.07.2022 [Общество]

Рекламу под каблук: депутаты Госдумы рассматривают законопроект о создании единого оператора рекламы

2268
0
11.08.2022 [БлогоVO]

Стоило только бывшему череповецкому муниципалу выдвинуться в депутаты от «Единой России» — и чудо случилось

31
0
10.08.2022 [Обзор Прессы]

Как на Вологодчине выращивают призовых лошадей

376
0

При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru

Мнение редакции может не совпадать с мнением автора публикации

Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика