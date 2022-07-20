МегаФон придумал, как всегда оставаться на связи со своими питомцами

20.07.2022 [Новости компаний]

МегаФон создал специальное предложение для владельцев домашних животных, объединяющее тариф для «умных» ошейников и преимущества группы «Моя Семья». Оно позволяет подключить безлимитный интернет для GPS-трекеров, отслеживать баланс устройства и мгновенно его пополнять. Благодаря этому абоненты будут уверены, что не потеряют связь с питомцем из-за минуса на счете, и избавятся от переживаний за любимых четвероногих в поездках и на прогулках.

Большинство владельцев домашних животных не готовы расставаться с ними надолго: питомцев часто берут с собой в отпуск, на дачу, пикник или даже в поход. Отслеживать все перемещения четвероногих позволяют «умные» ошейники. Самыми точными устройствами этого типа считаются GPS-трекеры с SIM-картой. Они определяют координаты животного с помощью геолокационных систем и передают их на смартфон хозяина.

«Многих владельцев животных от покупки GPS-трекера останавливает отсутствие понятных тарифов и трудности с обслуживанием устройства. Мы подобрали для „умных“ ошейников оптимальный тариф с безлимитным мобильным интернетом и предложили нашим абонентам добавлять SIM-карты этих устройств в семейную группу. Теперь хозяева будут уверены, что ошейник не отключится неожиданно из-за минуса на счете и забудут о переживаниях за питомцев вне дома. Такое решение кажется нам важным, ведь миллионы людей считают домашних животных полноправными членами семьи», — отметил директор по продуктовому маркетингу МегаФона Дмитрий Рудских.

К трекеру можно подключить SIM-карту с тарифом «Умные вещи». Он был разработан специально для умных устройств и включает безлимитный интернет на оптимальной скорости. Хозяин питомца может вносить абонентскую плату еженедельно, а если устройство используется постоянно — выбрать более выгодные опции с оплатой за год или даже один раз и навсегда.

SIM-карту собаки, кота или другого четвероногого можно добавить в группу «Моя Семья». Она позволяет бесплатно объединить до 11 абонентов МегаФона, в том числе и SIM-карты «умных» ошейников. Организатор группы может отслеживать остатки по счетам и пакетам и мгновенно пополнять мобильный счет любого члена семейной группы, включая питомца.

Сделав питомца членом «Моей Семьи», хозяин будет уверен, что устройство не отключится неожиданно из-за минуса на счете. Это особенно важно в поездках и на прогулках, ведь согласно опросам, трое из четырех хозяев собак и каждый второй владелец кошки хотя бы раз путешествовали вместе с ними. Всего в семьях по всей стране живут больше 60 млн кошек и собак, и число четвероногих каждый год увеличивается, свидетельствуют данные социологов.

МегаФон — всероссийский оператор цифровых возможностей, оператор № 1 в России по покрытию сети и скорости мобильного интернета, что подтверждают независимые исследования международной компании Ookla. Компания объединяет направления ИТ и телекоммуникаций, предоставляет услуги мобильной и фиксированной связи, мобильного и широкополосного доступа в интернет, цифрового телевидения и OTT видеоконтента, инновационных цифровых продуктов и сервисов. Услугами компании в России пользуется 74,4 млн клиентов.

Тэги: домашние животные, приложения

ТОП НЕДЕЛИ

Бешеная лиса покусала женщину в Вологодской области
Один человек погиб и двое пострадали в аварии под Вологдой
Охотников, которые обвинялись в убийстве беременной лосихи в Череповецком районе, полностью оправдали
В ходе спецоперации на территории Украины погиб житель Тарногского района
В Вологде арестовали 61-летнего мужчину по делу о фейках
В Череповце полицейский застрелил агрессивную собаку
Жители Череповца обнаружили у себя в городе воробья-альбиноса
Реку Вологду планируют очистить от донных отложений
В Вологодском районе мужчину засыпало землей при копке колодца
Один человек погиб и пятеро пострадали в ДТП под Вологдой

Похожие новости

Исследование: ветеринарные клиники в России стали испытывать недостаток в вакцинах и препаратах

В большей степени речь идет о препаратах для ежегодной вакцинопрофилактики собак и кошек

1591
0

В сентябре вступит в силу закон об обязательной маркировке и учете домашних животных

Закон коснется всех, даже домашних кошек

2118
0

В Вологодской области идет профилактическая вакцинация домашних животных против бешенства

Владельцам вакцинированных животных будет выдана справка и даны рекомендации по уходу за питомцем

1130
0

За время самоизоляции россияне полюбили богомолов, аксолотлей и сов

Пандемия стала драйвером для приобретения экзотических домашних животных

674
0

На ферме в Надеево производят семь тонн молока в сутки и поставляют его на Вологодский молкомбинат

С приходом инвестора ситуация на предприятии, где в конце прошлого года нечем было кормить коров, улучшилась

2063
0

В сети появилось видео, как по улице Череповца ходит большая свинья

Животное заметили вечером 19 апреля в Серовом переулке

1773
0

В Великоустюгском районе подготовили пункты временного размещения домашних животных на время половодья

Один из них находится в деревне Грядково, второй - в Великом Устюге

1537
0

Жительница Бабаево взыскала больше 15 тысяч рублей с хозяина собаки, которая загрызла её куриц

В июне 2020 года пёс породы хаски загрыз 14 куриц истца

1148
0

В Вожегодском районе суд взыскал 47 тысяч рублей с местной жительницы, чьи козы повредили чужую машину

Женщина пыталась оспорить решение, но её жалобу не удовлетворили

1717
0

Курицы и поросята погибли при пожаре в хозпостройке в Вологодском районе

Инцидент произошел 27 декабря на улице Южной в поселке Майский

1357
0

Кормов на ферме в поселке Надеево под Вологдой хватит до весны

Об этом заявил глава района Сергей Жестянников

1261
0

Жительница Белозерского района через суд взыскала более 60 тысяч рублей с соседей, чья собака её покусала

Инцидент произошёл в июле 2020 года в посёлке Нижняя Мондома

1219
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Конституционный Суд запретил бессрочное расследование уголовных дел после наступления срока давности
Жительница Череповца получила 15 суток ареста за кражу нескольких банок кофе из магазина
Выставка под открытым небом работает во дворе Вологодского кремля
Образование 9 классов, погашенная судимость, возможна отправка в зону спецоперации - в Вологодской области агитируют служить по контракту
ПАО «Россети Северо-Запад» выплатит больше 700 тысяч рублей за уничтоженный пожаром лес в Устюженском районе
Дополнительные экскурсии в усадьбу Хвалевское организованы в связи с большим спросом
МегаФон придумал, как всегда оставаться на связи со своими питомцами
 
18.07.2022 [Общество]

Рекламу под каблук: депутаты Госдумы рассматривают законопроект о создании единого оператора рекламы

643
0
20.07.2022 [БлогоVO]

В кадре — четыре века вологодской истории

196
0
20.07.2022 [Обзор Прессы]

Экс-заместитель губернатора Вологодской области влип в квартирный скандал

142
0

При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru

Мнение редакции может не совпадать с мнением автора публикации

Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика