Мегафон с помощью нейронной сети и искусственного интеллекта помогает следить за безопасностью городов

15.07.2022 [Новости компаний]

Новое решение МегаФона, использующее нейронную сеть и искусственный интеллект, может не только мгновенно замечать нештатные ситуации – например, возгорания или аварии, но и прогнозировать их развитие. Первым городом, где внедрено комплексное решение, стал курорт Анапа, куда ежегодно приезжают до 5 млн туристов.

Инновационная система видеоаналитики МегаФона объединяет умные видеокамеры, защищенную инфраструктуру связи и два программных решения разного типа: софт на умных видеокамерах с базовыми элементами аналитики и поисковый алгоритм на основе нейросетей, который обеспечивает 99% точность идентификации. Система полностью покрывает центр Анапы и общественные места в курортной зоне.

К каждому видеофайлу система автоматически добавляет метаданные – текстовые описания, которые позволяют алгоритмам мгновенно идентифицировать нужные объекты и события. Если потерялся ребенок, система по метаданным – например, 6 лет, одет в зеленую рубашку и синие джинсы – найдет его за доли секунды, если он попадал в объективы камер. По видео такой поиск занял бы гораздо больше времени, а без использования системы – несколько дней. Метаданные, в отличие от видеоархива, можно хранить много лет, что помогает, например, расследовать преступления. Система мгновенно распознает больше 3 млн типов изображений – силуэты, номерные знаки, животных и т.д. Благодаря технологии сжатия времени пользователь системы видит на экране объекты, попавшие в зону съемки в разные моменты и даже на несколько разных камер.

По положению объекта система способна сделать прогноз развития ситуации: например, если она обнаружит лежащего в общественном месте человека, сделает предположение, что ему нужна помощь, и автоматически сообщит об этом в диспетчерскую службу. Если произошло ДТП – уведомит диспетчеров о тревоге, не дожидаясь звонка с места событий. Благодаря этому они смогут не только быстрее помочь участникам аварии, но и предотвратить образование пробок. Система может помочь не только реагировать в экстренных ситуациях, но и обеспечивать порядок: выявить несанкционированную торговлю, стихийные свалки и любые другие нарушения.

Впервые решение для безопасного города имеет полностью закрытый контур: к нему подведена защищенная сеть связи с криптографической защитой, шлюзами и межсетевыми экранами. Это позволяет даже при физической атаке на один из узлов защитить всю систему в целом. Для внедрения решения в центральной части Анапы проложено более 50 км оптоволоконной сети, размещено 104 узла связи и установлено около 500 современных умных камер, которые работают с одинаковой точностью и днем, и ночью. Информация с камер по выделенной линии в зашифрованном виде на скорости до 10 Гбит/с передается в Городской ситуационно-аналитический центр и Центр обработки данных (ЦОД). Для проекта в Анапе создан отдельный ЦОД с отечественными серверами и программным обеспечением.

Уже сейчас комплекс обеспечивает безопасность уникального природного заповедника Плавни площадью 13 км2. Это болотистая территория, поэтому там часто происходят возгорания. Сейчас заповедник находится под постоянным наблюдением умных камер, каждая из которых контролирует периметр на несколько сотен метров и в режиме реального времени определяет очаги возгорания. Если обнаружен дым, комплекс мгновенно включает сирену и передает информацию в Единую дежурную диспетчерскую службу.

«МегаФон накопил большую экспертизу в решениях для умных городов: первый проект мы реализовали в 2014 году в Сочи. В Анапе мы впервые представили единый продукт, совместив и аппаратную часть, и инфраструктуру связи с максимальной защитой, и самые продвинутые на сегодня алгоритмы для анализа и прогнозирования ситуации. Комплексный продукт поможет как государственным, так и частным заказчикам по всей стране значительно ускорить и упростить решение вопросов общественной безопасности и комфортной жизни горожан», - говорит Коммерческий директор по развитию корпоративного и государственного сегментов Эмин Антонян. 

МегаФон – всероссийский оператор цифровых возможностей, оператор №1 в России по покрытию сети и скорости мобильного интернета, что подтверждают независимые исследования международной компании Ookla. Компания объединяет направления ИТ и телекоммуникаций, предоставляет услуги мобильной и фиксированной связи, мобильного и широкополосного доступа в интернет, цифрового телевидения и OTT видеоконтента, инновационных цифровых продуктов и сервисов. Услугами компании в России пользуется 74,4 млн клиентов.

Тэги: безопасность, Мегафон

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