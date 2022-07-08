На что обратить внимание при выборе рабочей обуви?

Основное внимание — на подошву, голенище, подкладку и стельку

Подошва

От степени жесткости подошвы и от удобства колодки зависит то, насколько комфортно будет чувствовать себя ваша нога.

Подошву для спецобуви изготавливают из:

- полиуретана

- нитрила

- термоэластопласта

- ПВХ (поливинилхлорида)

Полиуретановая подошва

Полиуретановая подошва - удачный выбор для работы во влажной, агрессивной среде. В сравнении с резиной полиуретан гораздо легче, что уменьшает нагрузку на ноги и позволяет ноге меньше уставать.

При всех своих преимуществах подошва из полиуретана имеет недостаток - деформация при резких перепадах температур.

Подошва из нитрила

Подошва из нитрила лучше всего защитит стопу при повышенном риске проколов обуви. Она более прочная, неприхотливая к окружающей среде и износостойкая. В состав нитриловой подошвы входит нитрильный каучук. Такая обувь обладает высокими физико-механическими и антистатическими свойствами, устойчивостью к воздействию высоких температур (до +300°С), эластичностью при низких (до -40°С) температурах, устойчивостью воздействия агрессивных сред.

Поскольку в состав подошвы входит каучук, такая обувь достаточно тяжелая и дорогостоящая, в этом ее основной недостаток.

Подошва из термопласта

Для работ в условиях сильных перепадов температур отлично подойдет подошва из термоэластопласта. Материал прочный, хорошо переносит агрессивную среду и обеспечивает прочное сцепление с поверхностью. За счет пористости внутреннего слоя отлично сохраняет тепло.

Подошва ПВХ

Подошва ПВХ имеет массу преимуществ. Она абсолютно герметична. Доступна по стоимости. Имеет малый вес. Устойчива к перепадам температур и к химическим воздействиям слабой концентрации. Не горит на открытом воздухе (поэтому применяется в пожарных частях). Защищает ноги от механических повреждений. Но стоит иметь в виду, что обувь с подошвой из ПВХ подвергается распаду в кислотно-щелочной среде высокой концентрации.

Голенище

Материал, который выбран для его изготовления, во многом определяет качество и долговечность рабочей обуви. Здесь используется как кожа, так и кожзаменитель.

Ответственные производители современной спецобуви отдают предпочтение материалу юфть – коже комбинированного дубления. Юфть обладает отличными эксплуатационными характеристиками: водонепроницаемостью, износостойкостью. При этом, обувь из такой выделки кожи на порядок дороже среди аналогов.

Отличный выбор - рабочая обувь из хромовой кожи. Преимуществом такой кожи является эстетичность, эластичность и упругость. Ее структура отличается гигроскопичностью и воздухопроницаемостью. Благодаря этому обувь, изготовленная из хромовой кожи, имеет высокие гигиенические свойства. Единственный минус – невысокая водостойкость.

При работах с низкими факторами риска и невысоким износом обуви возможно использовать спецобувь с голенищем из кожзаменителя. При этом нужно быть готовым к тому, что срок эксплуатации будет гораздо меньше. Поэтому в большинстве случаев кожзаменитель используют частично в виде небольших вставок. При изготовлении основной поверхности голенища все же отдают предпочтение натуральной коже.

Обувь из резины – это классическая защита от влаги и тока, но с известными минусами: резина совсем не «дышит», при низкой температуре ноги замерзают, а при высокой - потеют, создавая парниковый эффект. Альтернатива резиновой обуви - обувь из ПВХ.

Подкладка и стелька

Задача подкладки и стельки - создание внутреннего комфорта для ног. Поэтому при производстве спецобуви стараются использовать дышащие материалы, способные отводить влагу и сохранять тепло. Ассортимент используемых материалов здесь весьма разнообразен. Когда речь идет о носке обуви при отрицательных температурах утеплителями служат мех или синтепон. Выбор зависит от ориентира на конечную цену. Для производства спецобуви при более теплых условиях, исходя из предназначения, материалом подкладки используют различные ткани или кожевенный спилок.

Спецобувь должна не только подходить по размеру, но и соответствовать среде производства. В спецобуви должно быть тепло, сухо, комфортно и безопасно.

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