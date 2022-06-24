ПСБ снизил ставки по льготной ипотеке до 6,35%

ПСБ начал выдавать кредиты по льготной программе с господдержкой по ставке 6,35%*, по льготной военной ипотеке — по ставке 5,5%**.

Первоначальный взнос в рамках «Госпрограммы-2020» составляет от 15%, максимальный срок кредитования — 30 лет. Максимальная сумма кредита достигает 12 млн рублей на покупку жилой недвижимости в Москве и Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области и до 6 млн рублей — для приобретения жилья в других регионах.

По программам военной ипотеки с господдержкой максимальная сумма кредита составит 4,23 млн рублей, размер первоначального взноса — от 15%, максимальный срок кредитования — 25 лет.

Кредит в рамках обеих программ предоставляется на приобретение готовой или строящейся квартиры от застройщика.

— Снижая ставку по льготной ипотеке, ПСБ предоставляет дополнительную скидку — в рамках программы с господдержкой ипотека доступна по ставке 6,35% годовых, а для военнослужащих-участников накопительно-ипотечной системы — по ставке 5,5%. В настоящее время ипотечные ставки практически вернулись к досанкционным уровням, и это, безусловно, станет дополнительным фактором уверенности для заемщиков. Мы ожидаем существенного роста спроса на льготную ипотеку, что станет драйвером рынка ипотечного кредитования и позволит сохранять высокие объемы жилищного строительства и развития жилищной инфраструктуры в российских городах, — отметила руководитель центра разработки ипотечных продуктов ПСБ Марина Заботина.

*Ставка 6,35% годовых в рублях по программе «Госпрограмма 2020» действует при покупке готового или строящегося жилья в новостройке у юридических лиц при наличии страхования. Первоначальный взнос 15-80%. Сумма кредита от 500 тыс. руб. до 12 млн руб. — для Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области; до 6 млн. рублей — в остальных субъектах РФ. Срок кредита от 36 до 360 месяцев. Право на получение кредита в соответствии с условиями программы имеют граждане Российской Федерации, при этом кредитный договор должен быть заключен до 31.12.2022 года (включительно). Подробную информацию об условиях предоставления и погашения ипотечного кредита вы можете узнать в офисах банка, на сайте psbank.ru или по телефону колл-центра 8 800 333 78 90 (круглосуточно, звонок по России бесплатный). Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Информация актуальна на момент публикации. Не является публичной офертой. Кредит предоставляется ПАО «Промсвязьбанк». Генеральная лицензия Банка России № 3251.