Segezha Group укрепляет логистику

Segezha Group (MOEX: SGZH, входит в АФК «Система») расширяет успешное взаимодействие с мультимодальными логистическими операторами. Недавно отправлена судовая партия высококачественных порошкообразных лигносульфонатов Segezha Group партнерам в Израиле. Клиенты уже получили продукцию и проводят ее промышленные испытания.

Комплекс логистических услуг включал организацию логистики со склада в г. Сокол Вологодской области, погрузку на судно по схеме «автомашина-судно» и доставку груза до страны назначения. Для эффективной и удобной погрузки биг-бэгов вместе с паллетами пригодились специальная инструкция и «карго-план» логистического оператора.

- Надежность и стабильность логистических процессов, а также быстрая реализация новых логистических решений — залог успешного развития бизнеса в современных реалиях. Для нас особенно важно, что наши партнеры-экспедиторы фокусируются, в том числе, на регулярном морском сообщении, как контейнерном, так и балковом, с портами Ближнего Востока и Северной Африки, — комментирует Андрей Юдин, директор по логистике Segezha Group.

Использование порошкообразных лигносульфонатов — многоцелевое. Они удешевляют производство древесностружечных плит, снижая при этом общий уровень их токсичности. Добавление этого продукта в бетон повышает его прочность и морозостойкость. Их применяют также в металлургии, литейной и горнодобывающей отраслях.

Поскольку порошкообразные лигносульфонаты являются побочным продуктом производства целлюлозы на Сокольском ЦБК, их выпуск помогает решить проблему местной экологии. Повышая общую эффективность и безотходность производства, сушильная лигносульфонатная установка является одним из важных элементов системы замкнутого промышленного цикла. Таким образом снижается нагрузка комбината на окружающую среду.

Порошкообразные лигносульфонаты Segezha Group уже зарекомендовали себя не только на российском, но и на зарубежных рынках. Их экспорт в обозримой перспективе будет увеличиваться.