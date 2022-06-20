Segezha Group укрепляет логистику

Segezha Group (MOEX: SGZH, входит в АФК «Система») расширяет успешное взаимодействие с мультимодальными логистическими операторами. Недавно отправлена судовая партия высококачественных порошкообразных лигносульфонатов Segezha Group партнерам в Израиле. Клиенты уже получили продукцию и проводят ее промышленные испытания.
Комплекс логистических услуг включал организацию логистики со склада в г. Сокол Вологодской области, погрузку на судно по схеме «автомашина-судно» и доставку груза до страны назначения. Для эффективной и удобной погрузки биг-бэгов вместе с паллетами пригодились специальная инструкция и «карго-план» логистического оператора.
- Надежность и стабильность логистических процессов, а также быстрая реализация новых логистических решений — залог успешного развития бизнеса в современных реалиях. Для нас особенно важно, что наши партнеры-экспедиторы фокусируются, в том числе, на регулярном морском сообщении, как контейнерном, так и балковом, с портами Ближнего Востока и Северной Африки, — комментирует Андрей Юдин, директор по логистике Segezha Group.
Использование порошкообразных лигносульфонатов — многоцелевое. Они удешевляют производство древесностружечных плит, снижая при этом общий уровень их токсичности. Добавление этого продукта в бетон повышает его прочность и морозостойкость. Их применяют также в металлургии, литейной и горнодобывающей отраслях.
Поскольку порошкообразные лигносульфонаты являются побочным продуктом производства целлюлозы на Сокольском ЦБК, их выпуск помогает решить проблему местной экологии. Повышая общую эффективность и безотходность производства, сушильная лигносульфонатная установка является одним из важных элементов системы замкнутого промышленного цикла. Таким образом снижается нагрузка комбината на окружающую среду.
Порошкообразные лигносульфонаты Segezha Group уже зарекомендовали себя не только на российском, но и на зарубежных рынках. Их экспорт в обозримой перспективе будет увеличиваться.
Segezha Group — уникальный российский лесопромышленный холдинг. Он выделяется в отрасли полным циклом собственной лесозаготовки и специализацией на выпуске широкой линейки высокомаржинальной продукции. В фокусе развития — экологичные технологии глубокой переработки древесины и максимально безотходного использования сырья. Группа является одним из крупнейших лесопользователей в мире. Общая площадь арендуемого лесфонда составляет 15,7 млн га, а объем расчетной лесосеки — 22,7 млн куб. м (с учетом ПИП — приоритетных инвестиционных проектов). Стабильность бизнеса гарантируется высокой степенью самообеспеченности сырьем — 84% потребностей компании в древесине покрывается за счет собственных ресурсов. Международный статус ответственного перед обществом и окружающей средой лесопользователя подтверждается тем, что 88% лесных участков компании сертифицировано по стандартам международной добровольной лесной сертификации (без учета ООО «Интер Форест Рус»). С целью увеличения вклада российских лесов в общепланетарную борьбу с изменением климата, а также улучшения их продуктивности во всех лесных активах Группы внедряются принципы устойчивого лесопользования на основе научно подтвержденной интенсивной модели. Segezha Group занимает лидерские позиции по целому ряду высокоэкологичной, углероддепонирующей продукции лесопромышленного комплекса. Так, холдингу принадлежит 1-е место в России по производству бумаги для многослойных мешков, выпуску промышленных бумажных мешков и пиломатериалов. В глобальном масштабе Группа на 2-м месте — по производству крафт-бумаги и выпуску индустриальной бумажной упаковки; а также на 5-м — по производству большеформатной березовой фанеры. Компания также на 3-м месте среди ведущих европейских производителей пиломатериалов. Segezha Group представляет собой международный холдинг — география активов охватывает 14 государств, при этом все основные производства сосредоточены исключительно на территории Российской Федерации. Компания уверенно чувствует себя на глобальном рынке лесной продукции и гибко реагирует на малейшие изменения деловой конъюнктуры в мире — она представлена на рынках более чем 100 стран. Трудовой коллектив растет и развивается вместе с холдингом — сейчас в нем уже около 20 тыс. человек. Подробнее на сайте: https://segezha-group.com/