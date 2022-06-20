Segezha Group укрепляет логистику

20.06.2022 [Новости компаний]

Segezha Group (MOEX: SGZH, входит в АФК «Система») расширяет успешное взаимодействие с мультимодальными логистическими операторами. Недавно отправлена судовая партия высококачественных порошкообразных лигносульфонатов Segezha Group партнерам в Израиле. Клиенты уже получили продукцию и проводят ее промышленные испытания.

Комплекс логистических услуг включал организацию логистики со склада в г. Сокол Вологодской области, погрузку на судно по схеме «автомашина-судно» и доставку груза до страны назначения. Для эффективной и удобной погрузки биг-бэгов вместе с паллетами пригодились специальная инструкция и «карго-план» логистического оператора.

- Надежность и стабильность логистических процессов, а также быстрая реализация новых логистических решений — залог успешного развития бизнеса в современных реалиях. Для нас особенно важно, что наши партнеры-экспедиторы фокусируются, в том числе, на регулярном морском сообщении, как контейнерном, так и балковом, с портами Ближнего Востока и Северной Африки, — комментирует Андрей Юдин, директор по логистике Segezha Group.

Использование порошкообразных лигносульфонатов — многоцелевое. Они удешевляют производство древесностружечных плит, снижая при этом общий уровень их токсичности. Добавление этого продукта в бетон повышает его прочность и морозостойкость. Их применяют также в металлургии, литейной и горнодобывающей отраслях.

Поскольку порошкообразные лигносульфонаты являются побочным продуктом производства целлюлозы на Сокольском ЦБК, их выпуск помогает решить проблему местной экологии. Повышая общую эффективность и безотходность производства, сушильная лигносульфонатная установка является одним из важных элементов системы замкнутого промышленного цикла. Таким образом снижается нагрузка комбината на окружающую среду.

Порошкообразные лигносульфонаты Segezha Group уже зарекомендовали себя не только на российском, но и на зарубежных рынках. Их экспорт в обозримой перспективе будет увеличиваться.

Segezha Group — уникальный российский лесопромышленный холдинг. Он выделяется в отрасли полным циклом собственной лесозаготовки и специализацией на выпуске широкой линейки высокомаржинальной продукции. В фокусе развития — экологичные технологии глубокой переработки древесины и максимально безотходного использования сырья. Группа является одним из крупнейших лесопользователей в мире. Общая площадь арендуемого лесфонда составляет 15,7 млн га, а объем расчетной лесосеки — 22,7 млн куб. м (с учетом ПИП — приоритетных инвестиционных проектов). Стабильность бизнеса гарантируется высокой степенью самообеспеченности сырьем — 84% потребностей компании в древесине покрывается за счет собственных ресурсов. Международный статус ответственного перед обществом и окружающей средой лесопользователя подтверждается тем, что 88% лесных участков компании сертифицировано по стандартам международной добровольной лесной сертификации (без учета ООО «Интер Форест Рус»). С целью увеличения вклада российских лесов в общепланетарную борьбу с изменением климата, а также улучшения их продуктивности во всех лесных активах Группы внедряются принципы устойчивого лесопользования на основе научно подтвержденной интенсивной модели. Segezha Group занимает лидерские позиции по целому ряду высокоэкологичной, углероддепонирующей продукции лесопромышленного комплекса. Так, холдингу принадлежит 1-е место в России по производству бумаги для многослойных мешков, выпуску промышленных бумажных мешков и пиломатериалов. В глобальном масштабе Группа на 2-м месте — по производству крафт-бумаги и выпуску индустриальной бумажной упаковки; а также на 5-м — по производству большеформатной березовой фанеры. Компания также на 3-м месте среди ведущих европейских производителей пиломатериалов. Segezha Group представляет собой международный холдинг — география активов охватывает 14 государств, при этом все основные производства сосредоточены исключительно на территории Российской Федерации. Компания уверенно чувствует себя на глобальном рынке лесной продукции и гибко реагирует на малейшие изменения деловой конъюнктуры в мире — она представлена на рынках более чем 100 стран. Трудовой коллектив растет и развивается вместе с холдингом — сейчас в нем уже около 20 тыс. человек. Подробнее на сайте: https://segezha-group.com/

Тэги: сегежа

ТОП НЕДЕЛИ

Губернатор Вологодской области вошел в топ-10 самых разбогатевших глав регионов
Подтверждена гибель еще одного солдата из Вологодского района на территории Украины
Инвалиды, бывшие участники боевых действий и соседи: кто получает штрафы за дискредитацию армии РФ?
В Шекснинском районе у семьи на участке поселились совы, кормить птенцов помогает кошка
В Украине в ходе спецоперации погиб житель Вологодского района, отец троих детей
Град, дожди и грозы ожидают синоптики в Вологодской области ночью и утром 15 июня
Житель Усть-Кубинского района погиб в ходе спецоперации в Украине
Алексей Мордашов: компании вынуждены отправлять людей в простой, при этом на предприятия давит прокуратура
Вологодский журналист Алексей Сизов приговорен к 9 годам колонии строгого режима
В Вологде в реке нашли тело пропавшего подростка

Похожие новости

Segezha Group представит новые продукты на выставке упаковочной индустрии RosUpack 2022

Эта оффлайн-площадка традиционно собирает ведущих представителей упаковочного рынка

568
0

Вологодский актер Всеволод Чубенко расскажет новые версии известных сказок

Новые версии сказок «Кошкин Дом», «Три поросенка» и «Теремок» будут транслироваться в социальных сетях 

782
0

Segezha Group вошла в ООР «РСПП»

В Союзе - тысячи крупнейших российских компаний из сфер промышленности, науки, финансов и коммерции

619
0

Segezha Group обучает стратегический кадровый резерв

По результатам отбора в состав кандидатов на вышестоящую должность включено 50 директоров предприятий из подразделений компании из Лесосибирска, Кирова, Вологды, Москвы, Иркутска и Сегежи

1150
0

Segezha Group предлагает выбрать название нового ЖК в Соколе

В городе Сокол Вологодской области, на строительной площадке многоквартирных жилых домов из CLT-панелей, продолжаются монтажные работы.

1060
0

Segezha Group приглашает на работу более 3 тысяч специалистов лесной отрасли

По данным управления персоналом на 2022 год в компании открыто 3209 новых вакансий

1086
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Началась серия вечерних интерактивных программ во дворе дома купца Пантелеева в Вологде
Ярмарка работ мастеров народных промыслов проходит в Вологде с 20 по 23 июня
Синоптики обещают жаркую погоду ближе к выходным
Segezha Group укрепляет логистику
В Соколе возбуждено уголовное дело по факту мошенничества при строительстве школы
Шестой «Рубцовский костер на Толшме» пройдет в Вологодской области с 28 по 31 июля
Грант на проведение ремонтных работ получила Литературная резиденция Дом дяди Гиляя в Вологде
 
15.06.2022 [Общество]

Инвалиды, бывшие участники боевых действий и соседи: кто получает штрафы за дискредитацию армии РФ?

2833
0
20.06.2022 [БлогоVO]

Их мало, и они не в тельняшках...

262
0
20.06.2022 [Обзор Прессы]

Распилили… аэропорт

290
0

При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru

Мнение редакции может не совпадать с мнением автора публикации

Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика