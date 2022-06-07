Segezha Group представит новые продукты на выставке упаковочной индустрии RosUpack 2022

7-10 июня 2022 г. в Москве Segezha Group (MOEX: SGZH, входит в АФК «Система») принимает участие в 26-й международной выставке упаковочной индустрии RosUpack 2022.

Эта оффлайн-площадка традиционно собирает ведущих представителей упаковочного рынка. Segezha Group вновь выступает партнером мероприятия. Холдинг традиционно изготовил экологичные бейджи для посетителей из крафт-бумаги. Гости выставки также получат выпущенные Segezha Group брендированные сверхпрочные бумажные пакеты с информационными материалами RosUpack.

Упаковочный бизнес занимает важное место в структуре выручки Segezha Group. В 2021 г. этот показатель составил 25%. Общие конвертинговые мощности холдинга – около 1,6 млрд единиц продукции в год. География продаж охватывает 50 стран.

Segezha Group принадлежит второе место в мире по выпуску промышленных многослойных бумажных мешков. Упаковка холдинга широко используется для фасовки сухих строительных смесей, цемента, химических продуктов, удобрений, зоотоваров, древесного угля, продуктов питания. Упаковочные решения Segezha Group также востребованы на рынке ритейла, электронной торговли и доставки. Нанесение на упаковочные решения высококачественных цветных текстов и изображений до 8 цветов позволяет эффективно реализовывать креативные идеи дизайнеров и специалистов ситуативного маркетинга.

На своем выставочном стенде Segezha Group представляет новые продукты и упаковочные решения для индустриального и потребительского сегментов бизнеса. Основное внимание уделяется Segezha Re-Kraft и биоразлагаемым мешкам с барьерным слоем.

Segezha Re-Kraft – это бумажная потребительская упаковка, изготовленная с использованием вторичного сырья. Такая технология позволяет снизить отрицательное воздействие производства на окружающую среду. Бумагу для Segezha Re-Kraft выпускает входящий в Группу Сокольский ЦБК в Вологодской области. Пакеты имеют высокие прочностные характеристики и премиальный внешний вид. Именно эти качества позволяют широко использовать их в фешн-ритейле. До недавнего времени практически весь объем такой упаковки ввозился из Европы. Инновация Segezha Group поможет решить задачу ее импортозамещения.

Полностью биоразлагаемая индустриальная упаковка с барьерным слоем – еще один инновационный продукт Segezha Group. Биоразлагаемый барьерный слой обладает теми же характеристиками, что и привычный полиэтиленовый. При этом он утилизируется вместе с бумажными упаковочными слоями. Этот вид упаковки предлагается для фасовки сухих строительных смесей. Сокращение объема промышленных мешков с использованием полиэтиленового слоя поможет сократить углеродный след строительной отрасли.