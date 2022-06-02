Цветы для брата: выражение любви и внимания

02.06.2022 [Новости компаний]

Цветы — обязательный атрибут любого праздника. Это то, что приносит радость людям, дарит им моменты счастья. Чаще всего их дарят женщинам и девушкам. Но как дополнение к хорошему подарку красивый букет будет уместным и для мужской части населения.

Есть цветы, которые принято считать «мужскими»? Что делать, если нужно подобрать стильный и красивый букет для своего брата? Наши советы помогут точно определиться с выбором.

Идеальные цветы для мужчин

Перечень так называемых «мужских цветов» достаточно большой:

  • розы — их шипы символизируют мужское начало, духовно сильного человека;
  • лилия — королевский цветок, символ процветания и надежды;
  • гладиолусы — цветок-меч, ассоциирующийся с мужеством, отвагой и рыцарством;
  • ирисы — сдержанность и прочные семейные отношения;
  • орхидеи — изысканность, достоинство, упорство и целеустремленность;
  • гортензии — солнечные цветы, символизирующие свет и умиротворенность;
  • хризантемы — подарят тепло дружеского отношения;
  • сирень — позитив, надежда и вера в светлое будущее;
  • гвоздики — многозначные растения, впитавшие в свои лепестки нежность, любовь, воинскую честь и славу.

Из экзотичных растений для презента брату подойдут дельфиниумы, композиции из бамбука, антуриумы.

Когда дарят цветы брату?

Чтобы подарить букет, очень важно учитывать повод:

  • Если брат получил продвижение по службе, то для таких случаев идеально подойдут красные гвоздики.
  • На день рождения можно преподнести букет темно-красных роз.
  • Творческому человеку рекомендовано дарить астры или розы в темных тонах, например, по случаю премьеры, спектакля или фильма, выставки картин.
  • Если ваш брат стал отцом, то это событие можно отметить нежными ирисами, лилиями или гортензией.

При оформлении букетов для мужчин флористы стараются придерживаться строгого стиля. В фаворе — спокойная цветовая гамма: белые, синие, бордовые, фиолетовые, красные оттенки. 

Растения желательно выбрать с крупными соцветиями. Если это розы, то предпочтительнее заказывать бутоны на длинных стеблях.

Предложения от Флорист.ру

На сайте онлайн-площадки представлено множество достойных вариантов уже готовых композиций, рассчитанных на любой возраст.

Подростку или юноше однозначно понравится  веселый и яркий букет «Пылающая Заря» с герберами и розами, нежная «Меренга» со стильными украшениями.

Человеку в возрасте, имеющему высокий статус, лучше всего подарить  классическую композицию «Лиловое Небо» или «Орхидеи Ультрамарин».

Если же хотите порадовать родного человека просто так, без всякого повода, обратите внимание на «мужские букеты» (из закусок, орехов, колбас, со снеками, к пиву).

Опытные дизайнеры интернет-магазин Флорист.ру подскажут, что лучше подойдет для презента не только брату, но и школьному или университетскому преподавателю, мужу или парню. Цветочные композиции из нашего каталога не только радуют глаз, но и станут  приятным сюрпризом.

Тэги: цветы, как выбрать цветы

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