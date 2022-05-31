Вологодские предприниматели адаптируются к новым условиям

Опрос по оценке условий благоприятного ведения предпринимательской деятельности в Вологодской области показал более высокие показатели, чем в среднем по стране.

Это означает, что бизнес адаптируется к сложным экономическим условиям и санкционному давлению. К такому выводу пришли эксперты ПСБ и общественной организации «Опора России».

Лучше остальных

Определили очередной индекс деловой активности малого и среднего бизнеса России (Russiasmallbusinessindex, или RSBI) за первый квартал 2022 года аналитики ПСБ и «Опоры России». По результатам исследования, на Вологодчине он составляет 50,3 пункта, и это показатель опережает общероссийский, который остановился на отметке 49,1 пунктов.

Напомним, что значение индекса выше 50 пунктов означает рост деловой активности. Значит, бизнес в Вологодской области продолжает развиваться, а предприниматели верят в свои силы и смотрят в будущее с умеренным оптимизмом.

Положительная динамика

Индекс RSBI рассчитывается на основе четырёх компонент: «продажи», «кадры», «инвестиции» и «кредиты». По двум из них («продажи» и «кадры») наш регион показывает стабильные результаты, а по двум («инвестиции» и «кредиты») – демонстрирует умеренный рост.

Сегодня две трети владельцев бизнеса отмечают, что выручка у них за последнее время либо не изменилась, либо даже выросла. В ситуации с кадрами значимых сдвигов в определённую сторону пока не произошло: доля малых предприятий и ИП, которые нанимают новых сотрудников, растёт, но доля тех, кто сокращает персонал, тоже увеличилась.

Инвестиционная активность осталась достаточно высокой. Каждый шестой вологодский предприниматель планирует наращивать капиталовложения в свой бизнес, и 73% не намерены их снижать.

Доступные кредиты

Что касается кредитов для малого и среднего предпринимательства, то в Вологодской области они сейчас гораздо доступнее, чем в большинстве остальных субъектов РФ.

Более того, доступность займов в регионе находится на максимумах и является основным фактором развития предпринимательской деятельности. Она достигла максимального показателя - 61,8 пункта. Это гораздо выше среднероссийских 53,6.

Каждый третий представитель вологодского бизнеса получил желаемый кредит. Лишь 5% получили от банка отказ или испытывают неуверенность в получении заёмных средств. Финансовые продукты для предпринимателей стали гораздо более доступны, чем раньше.

Развивайтесь!

Банки активно развивают программы кредитования малого и среднего бизнеса. Одним из лидеров этого направления является ПСБ.

Этот банк – не только оператор всех ключевых программ поддержки бизнеса, которые реализует государство, он создаёт собственные финансовые продукты, цель которых – оказать максимальную помощь российским предпринимателям.

В результате ПСБ предлагает целый комплекс мер поддержки – от кредитования на выплату зарплаты до реструктуризации задолженности тем субъектам МСП, которые наиболее пострадали от западных санкций.

Нужны деньги? Пожалуйста

ПСБ предлагает широкий перечень своих финансовых продуктов. Одним из наиболее востребованных является льготное кредитование, которое даёт бизнесу широкие возможности для развития. Согласно условиям программы, предприниматели могут получить взаймы до 500 миллионов рублей на пополнение оборотных средств и до 2 миллиардов рублей на инвестиционные цели. В первом случае деньги выдаются на срок до одного года, во втором – на срок до 10 лет.

Кредит предоставляется тем предпринимателям, которые ведут свою деятельность в одной или нескольких приоритетных отраслях, определённых правительством России. Это сельское хозяйство, пищевая промышленность, строительство, туризм, здравоохранение, образование, наука, культура, гостиничный бизнес, общепит, связь, бытовые услуги и т.д. Полный перечень отраслей приведён в постановлении Правительства РФ от 30 декабря 2018 года № 1764.

Для справки

Индекс RSBI, который отражает деловую активность малого и среднего бизнеса, составляется ПСБ, «Опорой России» и исследовательским агентством «Magram Market Research» ежегодно с 2014 года.

В регулярных опросах принимают участие владельцы и топ-менеджеры почти 2 тысяч компаний сектора МСБ из всех субъектов РФ.